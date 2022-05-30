Yaz sezonu açıldı, güneş kremi satışları arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Yaz sezonu açıldı, güneş kremi satışları arttı

30.05.2022 16:33
Yaz sezonu açıldı, güneş kremi satışları arttı

Hepsiburada, hava sıcaklıklarının artmasıyla platformundan yapılan alışverişlerdeki tüketici eğilimlerini inceledi.

Hepsiburada, hava sıcaklıklarının artmasıyla platformundan yapılan alışverişlerdeki tüketici eğilimlerini inceledi. Verilere göre, yazın yaklaşmasıyla güneş kremleri başta olmak üzere kozmetik kategorisiyle birlikte doğal ve organik ürünlere ilgi arttı.

Mayıs ayında kozmetik kategorisinde en çok sipariş verilen ürün, güneş koruma kremleri oldu. Hepsiburada, platformu üzerinden yapılan alışverişleri inceleyerek Mayıs ayındaki tüketici eğilimlerini açıkladı.

Kozmetikte +50 SPF güneş koruyucular zirvede

En çok sipariş verilen ürün çeşidinin güneş koruyucuları olduğu kategoride, bu ürünleri yüz bakım ve vücut bakım ürünleri takip etti. En fazla +50 SPF korumalı güneş koruyucuların ilgi gördüğü kategoride nemlendiriciler de Mayıs ayında talep gören ürünler arasında yer aldı. En çok güneş koruyucu siparişi verilen şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak sıralandı.

Organik, doğal ve şekersiz ürünlere ilgi arttı

Yazın yaklaşmasıyla formunu korumak ve sağlıklı beslenmek isteyenler organik ve doğal gıda ürünlerine de ilgi de gösterdi. Sırasıyla bitki çayları, şekersiz fındık kremaları, keçiboynuzu pekmezi, yulaf ezmesi ve hindistan cevizi yağının ilgi gördüğü kategoride siparişler en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa'dan verildi.

Kozmetikte de doğal ürünler tercih ediliyor

Doğal ürünlere olan ilgi artışı kozmetik kategorisinde de etkisini gösteriyor. Doğal at kılı selülit fırçaları, doğal kozmetik katı şampuan, yüzde 100 saf katkısız niaouli uçucu yağ, doğal gül sabunu gibi ürünler en çok sipariş verilen kozmetik ürünleri arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Yaz sezonu açıldı, güneş kremi satışları arttı
Yaz sezonu açıldı, güneş kremi satışları arttı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Minibüsün arka koltuğunda saklanan hırsız, ne var ne yoksa çaldı Minibüsün arka koltuğunda saklanan hırsız, ne var ne yoksa çaldı TÜROB mayıs ayı geleneksel öğle yemeğini gerçekleştirdi TÜROB mayıs ayı geleneksel öğle yemeğini gerçekleştirdi
Kaynak: İHA

Hepsiburada, İstanbul, Ankara, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaz sezonu açıldı, güneş kremi satışları arttı - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
16:50 Yargı ekibi başarısını kutladı! Başrol oyuncusu Pınar Deniz'in dans performansı dikkat çekti
16:45 Melek Mosso'ya bir darbe daha! Isparta'da iptal edilen konserinden sonra Kocaeli'nde sahne alacağı festival de yasaklandı
16:40 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Özdağ ile kameralar karşısına geçti: Tarım siyaset üstü tutulmalı
16:36 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Büyük Britanya maçının aday kadrosu açıklandı.
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
15:38 Bakan Soylu'dan konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili açıklama: Bu olan olaylar benim dışımda
15:36 Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 17:14:50. #1.13#
SON DAKİKA: Yaz sezonu açıldı, güneş kremi satışları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement