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Yaz turizminin gözdesi Bodrum yeni yıl kutlamalarına hazırlanıyor - Son Dakika

Yaz turizminin gözdesi Bodrum yeni yıl kutlamalarına hazırlanıyor

15.12.2021 14:02
Yaz turizminin gözdesi Bodrum yeni yıl kutlamalarına hazırlanıyor

Salgın başlangıcında kış nüfusu iki kat artan Bodrum sadece yaz mevsimi değil, yılın 12 ayı için turizm merkezi olmayı hedefliyor.

Salgın başlangıcında kış nüfusu iki kat artan Bodrum sadece yaz mevsimi değil, yılın 12 ayı için turizm merkezi olmayı hedefliyor. Yılbaşı kutlamaları için bir dizi etkinlikle planlandıklarını anlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İmkanı olan, gelmek isteyen herkesi Bodrum'a davet ediyoruz" dedi.

Yaz turizminde dünyaca ünlü bir merkez olan Bodrum, hazırlarını tüm yıl turizm anlayışıyla yapıyor. TGRT Haber'de Yeşim Salkım'la Şeffaf Masa programına katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İHA mikrofonlarına da Bodrum'da tam bir yılı kapsayan turizm anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü anlattı. İstanbul'da düzenlenen MIPIM 2022 tanıtımına katılan Ahmet Aras, toplantının yerel yönetimler için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Bodrum'da salgından sonra ciddi bir yerleşimin başladığını anlatan Aras, "Bu yerleşim özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den göç olarak başladı. Kış nüfusumuz pandemi öncesi 200 bindi şimdi 400 bin oldu" dedi.

"Sadece yaz değil artık kış hareketliliği de başladı"

Bodrum'da sadece yaz değil artık kış hareketliliğinin de başladığının altını çizen Aras, "Bu durumun olumlu veya olumsuz çıktıları olabilir, normaldir. Bodrum yıllardır turizmle iştigal ediyor ve yaz döneminde 1 milyonu bulan zaman zaman 1,5 milyona ulaşan bir nüfusla karşılaşıyor. Hizmetler belli bir oranda sürdürülebiliyordu. Ancak şimdi yaz-kış 12 aya çıkınca yerel yönetim ve kamunun gücü de daha önceden bir hazırlık yapılmadığı için oralarda eksik kalabildi. Burada özellikle altyapıdan bahsediyorum. Kanalizasyon, içme suyu, enerji ve trafik gibi sorunlardan bahsediyorum. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Son iki yıldır Bodrum'da hiç olmadığı kadar yatırım var. Eğitim tesisleri, sosyal ihtiyaçlar, sağlık ihtiyaçlarıyla ilgili yatırımlar sürüyor. Devlet hastanemiz birkaç ay içinde faaliyete geçiyor" diye konuştu.

Bodrum'un dönüşüm ve değişim süreci içerisinde olduğunu belirten Aras, "En son 1980 yıllında benzer bir durum yaşanmıştı. Şimdi daha nitelikli bir sermaye göçü başladı. Yerel yönetimlerin yatırımlara bakış açısını anlatacağım. Bu toplantının da çok büyük bir önemi var. Bodrum yaz ve kış turizmi çeşitlendirip yayabilirse bu tür dönemsel sorunlar olmayacaktır" dedi.

Bodrum'da yılbaşı festivali

Yılbaşı kutlamaları için 18 Aralık-3 Ocak arasında dolu bir program hazırladıklarından bahseden Aras, "Bodrum'da her zaman bir organizasyon var. Bodrum yılbaşı kutlamalarında hep önce gelmiştir. Son dönemde Bodrum çarşısının kimlik değişiminin ardından örselendi. Bu seneden itibaren yeni bir anlayışla çeşitli etkinliklerle Bodrum'un kış döneminde yaz gibi turizmle buluşmasını ekonomisinin döngüsel olmasını sağlamak istiyoruz. Yılbaşı, gastronomi, müzik festivalleri, kültür sanat, spor faaliyetleriyle ilgili çalışmalarımız var.

Yılbaşı kutlamaları için 18 Aralık-3 Ocak arasında dolu bir program hazırladık. Program tamamen Bodrum'un merkez çarşısı bölgesindedir. O bölgeyi ciddi şekilde canlandıracak ortam hazırladık. Bu sene herkesi Bodrum'a bekliyoruz. Oteller de belli oranlarda yılbaşına özel indirimler yapacak. Bütün gelmek isteyenleri Bodrum'a davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İngiltere'den ciddi rezervasyon alıyoruz"

Pandemi nedeniyle turizmde 2 yıldır turist sayılarının gerilediğini anlatan Aras, salgının artık kontrol edilebilir düzeye inmesinden ötürü bu yıl ümitli olduklarını aktardı. Aras, "Avrupa pazarında iki senedir ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu sene ümitliyiz yeni varyantlar çıksa da insanlar bununla baş etmeyi öğrendi diye düşünüyoruz. Artık toplu etkinlikler yapılabiliyor. Otellerimiz İngiltere pazarından çok ciddi rezervasyon alıyor" dedi. - İSTANBUL

Yaz turizminin gözdesi Bodrum yeni yıl kutlamalarına hazırlanıyor

İstanbul, Yılbaşı, Turizm, Bodrum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yaz turizminin gözdesi Bodrum yeni yıl kutlamalarına hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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