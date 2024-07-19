Yazılım Sistemi Aksaması Sonrası Uçuşlar Durduruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Yazılım Sistemi Aksaması Sonrası Uçuşlar Durduruldu

Yazılım Sistemi Aksaması Sonrası Uçuşlar Durduruldu

Yazılım sisteminin küresel çapta aksamasının ardından birçok havalimanında uçuşlar durduruldu. Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, teknik aksaklıkların büyük ölçüde giderildiği belirtildi. Siber güvenlik firması Crowdstrike'ın yazılımından kaynaklı sıkıntı, dünya çapında havayolu şirketleri başta olmak üzere pek çok sektörü olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı ise en az etkilenen meydanlardan biri oldu. THY, iptal olan seferlerin yolcularına ilave haklar tanıyacağını duyurdu.

19.07.2024 19:07
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Yazılım sisteminin küresel çapta aksamasının ardından birçok havalimanında uçuşlar durduruldu. Sıkıntıdan kaynaklı gün içinde iç ve dış hat olmak üzere toplam 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları'ndan (THY) teknik aksaklıkların büyük ölçüde giderildiğine dair açıklama yapıldı.

HAVAYOLLARINDA UÇUŞLAR DURDURULDU

Siber güvenlik firması Crowdstrike'ın yazılımından kaynaklı dünya çapında havayolu şirketleri başta olmak üzere bankacılık, acil durum hizmetleri gibi pek çok sektör olumsuz etkilendi. Kısa süre içinde neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çaptaki sıkıntı birçok havayolu şirketini zorlarken sistemi de durma noktasına getirdi.

Havalimanlarında uçuşlar durdurulurken gün içinde tüm dünyada binden fazla uçuş iptal edildi. İstanbul Havalimanı ise bu süreçten en az etkilenen meydanlardan biri olarak dikkat çekti.

THY: TEKNİK AKSAKLIK BÜYÜK ÖLÇÜDE GİDERİLDİ

Gün içinde iç ve dış hat olmak üzere toplam 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, iptal olan seferlerin yolcularına ilave haklar tanıyacağına dair paylaşıma bulunmuştu. THY'den yapılan son açıklamada ise, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir. Tüm birimlerimiz, operasyonlarımızın normal seyrine dönmesi için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Uçuşlarınız ile ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz" denildi.

THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yazılım Sistemi Aksaması Sonrası Uçuşlar Durduruldu - Son Dakika

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