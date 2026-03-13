YEDAŞ'tan Enerji Farkındalığı Tiyatrosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YEDAŞ'tan Enerji Farkındalığı Tiyatrosu

13.03.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YEDAŞ, 'Enerji Takımı' tiyatrosu ile çocuklara enerji verimliliği ve bilinçli kullanım öğretiyor.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ), enerji verimliliği ve elektriğin bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği "Enerji Takımı" tiyatro oyunu, Ordu'da binlerce çocukla buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YEDAŞ'ın sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında sahnelediği "Enerji Takımı" tiyatrosu, 4 yıldır Samsun, Ordu, Sinop, Çorum ve Amasya'da çocuklarla bir araya geliyor.

Bu süreçte on binlerce öğrenciye ulaşan proje, enerji bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasını hedefliyor. Renkli karakterleri ve interaktif kurgusuyla çocukların ilgisini çeken oyun, enerji tasarrufu, güvenli elektrik kullanımı ve çevre bilinci gibi konuları eğlenceli bir anlatımla aktarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk, enerji verimliliğinin sürdürülebilir bir gelecek için kritik önem taşıdığını belirtti.

Öztürk, enerjinin hayatın her anında ihtiyaç duyulan önemli bir kaynak olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kaynağın verimli kullanılması ise yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de doğrudan etkiliyor. Bu nedenle çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren bilinçli yetişmesini son derece önemsiyoruz. Dört yıldır hizmet bölgemizde sahnelediğimiz Enerji Takımı tiyatro oyunumuzla binlerce çocuğumuza ulaşarak, enerjinin önemini ve doğru kullanımını eğlenceli bir dille anlatıyoruz. Ordu'da çocuklarımızın gösterdiği yoğun ilgi ve heyecan, bu projenin ne kadar doğru ve anlamlı bir çalışma olduğunu bir kez daha ortaya koydu."

YEDAŞ olarak enerji verimliliği alanında teknik yatırımların yanı sıra toplumsal bilinçlendirme faaliyetlerine de büyük önem verdiklerini aktaran Öztürk, "Enerji Takımı tiyatrosu ile çocuklarımızın enerji konusunda bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Geleceğin enerjisini yönetecek nesillerin bugünden bilinçlenmesi, sürdürülebilir bir enerji geleceği için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, hizmet verdiği bölgede kesintisiz ve kaliteli enerji arzını sağlamanın yanı sıra enerji verimliliği ve bilinçli tüketim kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik projeler geliştirmeyi sürdürüyor. "Enerji Takımı" tiyatrosu ile çocuklara erken yaşta enerji bilinci kazandırılması amaçlanırken, etkinliğin önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde de devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Yedaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YEDAŞ'tan Enerji Farkındalığı Tiyatrosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı Adem Kılıçcı iddialara karşı kendi yaptırdığı test sonucunu paylaştı
3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest
Mersin’de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı 3 ölü, 12 yaralı Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Aydın’da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı Aydın'da annesini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldüren oğlu tutuklandı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı

15:10
Pezeşkiyan, Modi’nin talebini hiç düşünmeden reddetti
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti
15:04
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran’ın Dünya Kupası’na katılımını engelleyemez
Bakana bile rest çektiler: Kimse İran'ın Dünya Kupası'na katılımını engelleyemez
14:46
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
14:32
Trump: Gelecek hafta İran’ı çok sert vuracağız
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız
13:53
’’Krallığa ulaşacağız’’ diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa’yı mı yıkmak istiyor
''Krallığa ulaşacağız'' diyen Netanyahu, Mescid-i Aksa'yı mı yıkmak istiyor?
13:25
Gazze’de bir ilk Hamas askeri geçit düzenledi
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 15:17:33. #7.13#
SON DAKİKA: YEDAŞ'tan Enerji Farkındalığı Tiyatrosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.