YEDAŞ'tan Mevsimlik Tarım Çocuklarına Eğlenceli Etkinlik

13.08.2025 16:17
YEDAŞ, Ordu'daki tarım işçileri çocukları için tiyatro ve eğlenceli aktiviteler düzenledi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), Ordu'da fındık hasadında çalışan mevsimlik tarım işçileri için kurulan Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) alanındaki çocuklar için etkinlik düzenleyerek onlara keyifli bir deneyim yaşattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çocuklar için profesyonel tiyatroculardan oluşan ekibin sunduğu sahne performansları, birbirinden eğlenceli yarışmalar ve dans gösterileri düzenlendi.

Proje kapsamında eğitimden uzak kalmamaları sağlanan çocuklar, düzenlenen etkinlikte oyunlar oynayarak ve birlikte zaman geçirerek günlerini verimli şekilde değerlendirdi.

Etkinliğin en çok ilgi gören bölümlerinden biri, çocuklara özel sahnelenen "Bremen Mızıkacıları" tiyatro gösterisi oldu. Renkli kostümler ve eğlenceli sahnelerle sergilenen oyun, minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Tiyatronun ardından çocuklar, müzik eşliğinde oynanan çeşitli oyunlara katılarak hep birlikte dans etti ve günün enerjisini doyasıya paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk, şirketin hizmet verilen bölgelerde yalnızca elektrik dağıtım hizmeti sunmakla kalmayıp aynı zamanda insana, doğaya ve yaşama dokunan projelere de önem verdiklerini belirterek, "Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimden uzak kalmaması için yürütülen bu değerli çalışmaya katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Onların gözlerindeki ışık ve gülüşleri, tüm emeklerimizin en kıymetli karşılığı oldu." ifadelerini kullandı.

Eğitimden kopmamaları için destek

Her yaz, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, fındık hasadı süresince Ordu'daki METİP alanlarında konaklıyor. Bu süreçte çocuklarının eğitimlerinden geri kalmamaları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen projede, Pikolo Derneği uygulayıcı kuruluş olarak görev alıyor.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 4-15 yaş arasındaki çocuklara Türkçe, Matematik, İngilizce, Resim, Müzik ve okul öncesi dersler veriliyor.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: YEDAŞ'tan Mevsimlik Tarım Çocuklarına Eğlenceli Etkinlik
