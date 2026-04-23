Yeditepe Üniversitesi Geleceği Tartıştı

Yeditepe Üniversitesi, yükseköğretimin dönüşümü, üniversitelerin değişen rolü ve gençlerin geleceğe nasıl hazırlanması gerektiğini Gaziantep'te düzenlediği basın toplantısında masaya yatırdı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ece Ceylan Baba ve İSTEK Gaziantep Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kelleci'nin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, yükseköğretimin geleceğine dair güçlü bir perspektif sundu.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mehmet Durman, üniversitelerin yalnızca bilgi aktaran kurumlar olmanın ötesine geçerek, belirsizlikle baş edebilen, problem çözebilen ve değişime hızla uyum sağlayabilen bireyler yetiştiren yapılar haline geldiğini belirtti.

Durman, Yeditepe Üniversitesinin eğitim yaklaşımının da bu dönüşüm üzerine şekillendiğini vurgulayarak, "Üniversite, öğrencilerini yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil; sürekli öğrenebilen, düşünebilen ve yeni koşullara uyum sağlayabilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Bugün üniversiteye başlayan bir öğrencinin mezun olduğunda karşılaşacağı dünyanın, bugünden oldukça farklı olacağına değinen Durman, bu nedenle yükseköğretimde bilgi aktarımından çok, düşünme becerisi, analiz yeteneği ve öğrenmeyi öğrenme kapasitesinin ön plana çıktığını kaydetti.

Durman, eğitim sisteminin odağında eleştirel düşünme, çok disiplinli yaklaşım, problem çözme ve hızlı uyum sağlama gibi becerilerin yer aldığını vurgulayarak, bu dönüşümün yükseköğretim sisteminin tamamını yeniden şekillendirdiğini anlattı.

Eğitimin sınıfla sınırlı kalmadığını paylaşan Durman, mesleklerin sabitliğini yitirdiğini ve geleceğin öngörülebilir olmaktan uzaklaştığını aktardı.

"Yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler, tüm disiplinlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi"

Durman, yeni dönemde gençlerin en büyük ihtiyacının, bilgiye erişmekten çok, yön bulabilme ve değişime uyum sağlayabilme becerisi olarak öne çıktığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Günümüz dünyasında başarıyı belirleyen en önemli unsur, sahip olunan bilgi miktarından çok, öğrenme ve uyum sağlama kapasitesi olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşım, klasik ezber temelli eğitim modelinin yerini dinamik ve gelişime açık bir eğitim anlayışına bıraktığını ortaya koyuyor. Yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler artık yalnızca belirli bölümlerin değil, tüm disiplinlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Günümüzde hukukta veri analizi, tıpta yapay zeka destekli sistemler, işletmede algoritmik karar mekanizmaları, iletişimde veri temelli içerik üretimi ve bunun gibi uygulamalar hızla yaygınlaşıyor ve tüm disiplinlerin çalışma biçimini dönüştürüyor. Bu dönüşüm, üniversitelerin eğitim modellerini de köklü biçimde değiştiriyor."

Yeditepe Üniversitesinin Avrupa Üniversiteler Birliğinin (EUA) Yıllık Konferansı'na da ev sahipliği yaptığını anımsatan Durman, konferansa 41 ülkeden yüzlerce üniversite rektörü ve temsilcisinin buluşmaya katıldığını aktardı.

Durman, Gaziantep'in sanayi, ihracat ve girişimcilik gücüyle Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden biri olarak öne çıktığını paylaştı.

Bu güçlü ekonomik yapının, doğru eğitim modelleriyle birleştiğinde yalnızca ulusal değil, küresel ölçekte değer üreten bir potansiyele dönüştüğüne dikkati çeken Durman, üniversite ile üretim dünyası arasındaki etkileşimin, bu dönüşümün en kritik bileşenlerinden biri olarak önem kazandığını belirtti.

Durman, üniversite tercihinin yalnızca bir bölüm seçimi değil, aynı zamanda bir gelecek ve yaşam modeli seçimi anlamına geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri, uluslararası imkanlara erişebilecekleri ve değişen dünyaya hazırlanabilecekleri eğitim ortamlarını tercih etmeleri büyük önem taşıyor. Üniversite tercih döneminde gençlerin en çok sorduğu sorulardan biri de yurt dışında mı yoksa Türkiye'de mi eğitim alınması gerektiği. Son yıllarda artan beyin göçü tartışmaları, bu soruyu daha da görünür hale getiriyor. Bu tartışma yalnızca bir eğitim tercihi değil, aynı zamanda gençlerin geleceğini nasıl kurgulayacağına dair stratejik bir karar olarak öne çıkıyor."