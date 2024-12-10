Yeditepe Üniversitesi'nde Kış Okulu

Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi, bilim insanlarının katılacağı Translasyonel İmmünoloji Kış Okulu'nun 20-24 Ocak 2025 arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitim, Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel öncülüğünde, farklı üniversitelerden bilim insanlarının katkılarıyla Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilecek.

Yoğun ve kapsamlı programıyla immünoloji alanındaki güncel bilgilerin paylaşılacağı okulda katılımcılar, araştırmadan pratiğe dönüşüm yolculuğuna, alanındaki önde gelen uzmanlardan dersler alarak tanıklık edecek.

Kış okulu, immünoloji yüksek lisans ve doktora öğrencileri, tıp öğrencileri, uzmanlık öğrencileri, translasyonel tıp ve immünoloji araştırmacıları, ayrıca alanındaki yenilikleri öğrenmek isteyen sağlık profesyonelleri için özel olarak tasarlandı.

Programda yer alan, alanında tanınmış uzmanlar tarafından verilen teorik derslerin yanı sıra, uygulamalı derslerde diğer katılımcılarla etkileşim fırsatları sunulacak.

Katılımcılar, translasyonel immünoloji alanında güncel akademik bilgilerin sunulacağı kapsamlı bir deneyim yaşayacaklar.

Kış okulunun ana konuşmalarında, translasyonel immünolojide çift yönlü iletişim, immünoterapi, hücresel terapiler, aşı araştırmaları, akan hücre ölçer, moleküler teknikler ve biyoinformatik gibi güncel konulara yer verilecek. Ayrıca, immünoloji alanındaki temel mekanizmalarla birlikte nöroimmünoloji ve immünyaşlanma gibi konularda da eğitimler düzenlenecek.