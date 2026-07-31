Yeditepe Üniversitesi'nde Küresel Eğitim Fırsatları

Yeditepe Üniversitesi, 42 ülkede 400'den fazla akademik işbirliği bulunan yapısı ve 50'den fazla uluslararası akademisyenleriyle öğrencilerine dünyanın farklı kültürleriyle sürekli etkileşim halinde olma, birlikte yaşama ve öğrenme fırsatı sunuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite tercih dönemine girilirken adaylar, üniversitelerin eğitim kalitesinin yanı sıra uluslararası deneyim, yabancı dil olanakları, değişim programları ve mezuniyet sonrası kariyer fırsatlarını da dikkate alıyor. Bu süreçte üniversitelerin dünya genelinde yaptığı işbirlikleri ve öğrencilere kazandırdığı küresel bakış açısı, tercih kriterleri arasında önem kazanıyor.

Üniversitenin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi, 1000'e yakın yabancı uyruklu öğrencisi ve 50'den fazla uluslararası akademisyeniyle öne çıkıyor. ABD'den Çin'e, Hollanda'dan Avustralya'ya, İsveç'ten Nijerya'ya kadar farklı ülkelerden gelen öğrenciler, aynı sınıfları, laboratuvarları ve sosyal yaşamı paylaşıyor. Akademik kadrodaki uluslararası çeşitlilik ise farklı eğitim sistemleri ve araştırma kültürlerini bir araya getiriyor.

30 yılda 65 binden fazla mezun veren Yeditepe Üniversitesinde 13 fakülte ve 1 yüksekokulda 67 lisans ve 140'tan fazla lisansüstü program bulunuyor.

Eğitim programlarının çoğunluğu İngilizce yürütülürken, öğrenci değişim anlaşmaları, çift diploma olanakları ve uluslararası işbirlikleriyle öğrenciler uluslararası akademik çevrelerle bağ kuruyor.

İngilizce eğitim programının yanı sıra üç bölümde Almanca, Fransızca ve Rusça eğitim veren üniversitede öğrenciler 7 farklı dil öğrenme olanağı buluyor.

Üniversitenin çift diploma anlaşmaları arasında İşletme Bölümü'nde University of North Carolina Wilmington (ABD), Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü'nde Fachhochschule Kiel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Almanya), Ekonomi Bölümü'nde Huron Üniversitesi (Kanada), Fizik Bölümü'nde Coe College (ABD) ile Uluslararası Finans Bölümü'nde State University of New York at New Paltz (ABD) ve King's University College at Western University (Kanada) yer alıyor.

Yeditepe Üniversitesi, Türkiye'de üniversiteler bünyesinde kurulan 4 Konfüçyüs Enstitüsü'nden birine sahip bulunuyor. Çin Halk Cumhuriyeti Nankai Üniversitesi ile ortaklaşa kurulan enstitü, Türkiye ile Çin arasında Çince dil öğretimini ve kültürel alışverişi destekliyor. Son 3 yıldır Tianjin'deki Nankai Üniversitesinde düzenlenen yaz kampları, eğitim fırsatları ve burslarla enstitü, Çin'de eğitimlerine devam etmeyi amaçlayan Türk öğrencilere destek veriyor.

Avrupa'daki yaklaşık 900 üniversiteyi temsil eden Avrupa Üniversiteler Birliği'nin (EUA) Yıllık Konferansı, bu yıl nisan ayında Türkiye'de gerçekleştirildi.

Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) üyesi olan Yeditepe Üniversitesi, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda Times Higher Education'ın uluslararası üniversiteler için hazırladığı 17 sıralamanın tamamında yer aldı.

Yeditepe Üniversitesi, 500'den fazla laboratuvarı, 14 araştırma merkezi ve uluslararası projeleriyle araştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversite, bu akademik yıl içinde Teknopark İstanbul bünyesinde "Girişim Stüdyosu", "Bilişim ve Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi" ile "Karbon Çözümleri Laboratuvarı" olmak üzere üç ayrı birimi hayata geçirdi. Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Merkez Üssü olarak adlandırılan merkezde, Fraunhofer Enstitüsü ve IIB ile yapay zeka alanında iş birliği başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çok sayıda teknoloji projesinin yürütülmesi hedefleniyor. Merkezde yeni teknolojilerin geliştirilmesi, girişimlerin kurulması ve fikirden ürüne giden süreçlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kariyer Gelişim ve Mezunlarla İletişim Ofisi ile Mezunlar Derneğinin çalışmaları, uzun ve kısa dönem staj olanakları ve eğitim içi uygulamalarıyla üniversite, öğrencilerine iş dünyasıyla kampüste tanışma imkanı sunuyor.

Yeditepe Üniversitesinin fakültelerinin sahip olduğu ulusal ve uluslararası akreditasyonlar, öğrencilere uluslararası alanda geçerlilik sağlıyor. Diş Hekimliği Fakültesi mezunları, CODA akreditasyonu sayesinde ABD diplomasına eşdeğer bir diploma alıyor ve ABD'deki diş hekimliği mezunlarıyla aynı haklara sahip oluyor.

Kampüs içindeki yurtları, dinlenme alanları, kafeleri, spor alanları, kapalı ve açık yüzme havuzları, market ve banka gibi olanaklarıyla öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiği üniversitede, 50 öğrenci kulübü ile 38 branşta faaliyet gösteren 55 spor takımı bulunuyor. Öğretim üyelerinin danışmanlığında, öğrenci kulüplerinin organizasyonuyla kültür, sanat, bilim ve spor alanlarında her yıl yüzlerce etkinlik ve sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriliyor.

Üniversitenin çeşitli birimlerinde belirli zamanlarda çalışan bazı öğrenciler, yemek veya ulaşım bursu hakkı elde ediyor.

"Öğrencilerimizin farklı ülkelerle etkileşim halinde olmasını sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, öğrencilere küresel bakış açısı kazandırmanın da yükseköğretimin önemli bir parçası haline geldiğini belirtti.

Üniversite eğitiminin, yalnızca meslek edinme süreci olmadığını, farklı kültürlerle birlikte yaşamayı, birlikte üretmeyi ve küresel ölçekte düşünebilmeyi öğrenme yolculuğu olduğunu aktaran Durman, şunları kaydetti:

"Yeditepe Üniversitesi olarak dünyanın farklı ülkelerinden öğrencileri ve akademisyenleri aynı kampüste buluşturuyor, küresel ölçekte yaptığımız anlaşmalarla da öğrencilerimizin farklı ülkelerle etkileşim halinde olmasını sağlıyoruz. Böylece gençlerimize bu deneyimi mezun olmadan önce yaşatıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki geleceğin başarılı profesyonelleri, kendi alanlarında uzmanlaşırken farklı kültürlerle etkili iletişim kurabilen, değişime uyum sağlayan ve uluslararası ortamlarda değer üretebilen bireyler olacaktır."

"Dünya Yeditepe'de, Yeditepe Dünya'da" anlayışlarının da tam olarak bu yaklaşımı ifade ettiğini vurgulayan Durman, öğrencileri bilgi, araştırma, girişimcilik ve uluslararası işbirlikleriyle dünyanın her yerinde rekabet edebilecek donanımla yetiştirdiklerini ve üniversite tercihi yapacak gençlere de seçecekleri üniversitenin kendilerine yaşam boyu sürecek küresel bir vizyon kazandırıp kazandırmayacağını değerlendirmelerini önerdi.