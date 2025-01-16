YEKA 2024'te Ortak Girişim Kolaylığı

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) GES-2024 ve RES-2024 yarışma şartnameleri ortak girişim grupların katılımını kolaylaştıracak şekilde güncelledi.

Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruya göre, güneş ve rüzgarda YEKA 2024 yarışma şartnamelerine yönelik zeyilname yayımlandı.

Bu kapsamda, yarışmaya Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim ya da limited şirket olarak kurulmuş tüzel kişiler, sermaye şirketi statüsüne sahip yabancı şirketlerin yanı sıra ortak girişimler de başvurabilecek.

Başvuru sahibinin yabancı şirket olması veya ortak girişim üyelerinden birinin yabancı şirket olması durumunda, yabancı şirket başvuruya kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş ve dengi olan belgelerle katılabilecek.