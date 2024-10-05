YEKA Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

YEKA Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı

YEKA yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle süreçler ve değerlendirmeler güncellendi.

05.10.2024 10:46
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Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yönetmeliğinin bazı kısımlarında değişikliğe gidildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "YEKA Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2016'da yayımlanan yönetmelikte yer alan "büyük ölçekli" ifadesi kaldırıldı, "müracaatları" ifadesi ise "süreçleri" olarak değiştirildi.

Ayrıca, YEKA'ların Genel Müdürlük tarafından geliştirilmesi durumunda halihazır haritalar, enerji potansiyel atlasları, ölçüm verileri, mevcut ve planlanan şebeke altyapısı ile bilimsel çalışmalar kullanılarak kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde ön değerlendirmeler yapılacak.

Bu kapsamda, uygun bulunan alanlar, detay çalışmalar için Aday YEKA olarak ilan edilecek. İlan edilen Aday YEKA'lar için Bakanlığın belirleyeceği kurum ve kuruluşlar nezdinde sorgulama yapılacak veya ilan edilen alanlardan uygun görülen Aday YEKA'lar için Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatılacak.

Böylelikle aday YEKA içerisinde kullanılabilir alanlar dikkate alınarak kurulabilecek güç kapasitesi belirlenebilecek.

Aday YEKA'nın uygun nitelikte olmadığının değerlendirilmesi veya 2 yıl içerisinde YEKA olarak ilan edilmemesi halinde Aday YEKA niteliği iptal olacak.

YEKA Yarışması sonrasında YEKA geliştirilmesi durumunda yarışmayı kazanan tüzel kişiler, Genel Müdürlüğe sundukları YEKA tekliflerinin Genel Müdürlük tarafından uygun bulunması ve YEKA olarak Resmi Gazete'de ilanından ve EPDK'ya bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içerisinde EPDK'ya önlisans başvurusu yapmak zorunda olacaklar.

Önlisans başvuru tarihi veya süresi içerisinde başvuru yapılmadığı hususu EPDK tarafından Genel Müdürlüğe bildirilecek.

Süresi içerisinde önlisans başvurusu yapılmaması durumunda bakanlık tarafından YEKA Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilecek.

Ayrıca, YEKA Sözleşmesi kapsamında tanınan bağlantı kapasitesi dahil tüm haklar sona erecek. Şartname kapsamında YEKA Sözleşmesi imzalanan tüzel kişiden alınan bedeller iade edilmeyecek.

YEKA'da taahhüt edilen yerli malı aksamın tesisin kabul aşamasında kullanılmadığının tespiti halinde, ilgili ünitenin kabulü yapılmaz ve lisans sahibi tüzel kişiye şartnameye uygun yerli malı kullanması yönünde yazılı ihtarda bulunulacak.

Bu olumsuzluğun ihtarnamede belirtilen süre içerisinde giderilmemesi ve taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda, YEKA Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilecek, genel hükümlere göre tasfiye işlemleri başlatılacak ve EPDK'ya üretim lisansının iptali için bildirimde bulunulacak.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Hukuk, Son Dakika

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