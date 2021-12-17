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Yem fiyatları yükselince küspeye talep arttı - Son Dakika

Yem fiyatları yükselince küspeye talep arttı

17.12.2021 16:21

Yem fiyatları yükselince küspeye talep arttıMALATYA Yem fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte Malatya'da hayvan yetiştiricilerinin küspeye olan talebi arttı.

Yem fiyatları yükselince küspeye talep arttı

MALATYA Yem fiyatlarında yaşanan artış ile birlikte Malatya'da hayvan yetiştiricilerinin küspeye olan talebi arttı.

Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, yem fiyatlarının yüksek oluşu ve küspe fiyatlarının da geçmiş yıllara göre uygun olmasıyla küspeye yoğun talep olduğunu söyledi. 6 Eylül'de Malatya Şeker Fabrikasında üretime başladıklarını belirten Başkan Murat, "Yaklaşık 410 bin ton pancar tesellüm edildi. 330 bin ton şu ana kadar işlendi. Bunun karşılığında yaklaşık 40 bin ton şeker 86 bin ton küspe, 7 bin ton melas üretim devam ediyor. Küspede bu sene büyük bir yoğunluk, büyük bir talep var. Hem yem ve girdi fiyatlarının kaba yemin yüksek oluşu bir şekilde talebi arttırdı. Küspe fiyatı geçmiş yıllara göre bu yıl biraz daha uygun. Fiyat uygun olunca geçmiş yıllara göre işlediğimiz pancar miktarı da bu sene az. Ondan dolayı yoğunluk ve büyük bir talep var. 10 günlük üretim sezonumuz kaldı" dedi.

Geçmiş yıllarda küspe stokunun olduğunu ifade eden Murat, "Küspeye talep çok büyük. Talepleri karşılayamıyoruz. Geçmiş yıllarda fabrika sahasında stok oluştu ve Malatya'da büyük bir sıkıntı oldu. Küspenin kokusu çevreyi baya rahatsız ediyordu. Ama bu yıl kokuda bitecek" şeklinde konuştu.

"Fiyat düşük olunca talep çok oldu"

Çiftçiyi ve besiciyi destekleme adına küspe fiyatlarını düşük tuttuklarını belirten Murat, "Fiyatlar piyasaya göre normal. Yenen bütün yemlerin başta saman olmak üzere girdi fiyatlarının, maliyetlerin yüksek oluşu küspeye büyük bir yoğunluk oluşturdu. Biz kamu kurumuyuz Türk Şeker olarak hem piyasayı regüle etme anlamında hem çiftçiyi, besiciyi bir şekilde destekleme adına fiyatlar biraz düşük tutuldu. Bundan dolayı da çok talep var. 10 günlük bir üretim sezonumuz kaldı. 10 gün sonra küspede bitecek pancar da bitecek" diye konuştu. Küspe fiyatlarından bahseden Murat, "Şu anda tonluk küspe geçen haftalara kadar 240 TL'ydi. Geçen hafta 270 TL oldu. 500 kiloluk da 290 TL, 40 kiloluk 330 TL şeklinde satışlarımız devam ediyor" dedi.

Yem fiyatları yükselince küspeye talep arttı
Yem fiyatları yükselince küspeye talep arttı
Yem fiyatları yükselince küspeye talep arttı
Yem fiyatları yükselince küspeye talep arttı
Yem fiyatları yükselince küspeye talep arttı

Şeker İş Sendikası, Türk Lirası, Malatya, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yem fiyatları yükselince küspeye talep arttı - Son Dakika Ekonomi


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