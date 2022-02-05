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Yemek sanayicileri otomatik fiyatlandırmaya geçecek - Son Dakika

Yemek sanayicileri otomatik fiyatlandırmaya geçecek

05.02.2022 16:07
Yemek sanayicileri otomatik fiyatlandırmaya geçecek

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Ocak ayı tencere enflasyonunun yüzde 14,9 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Ocak ayı tencere enflasyonunun yüzde 14,9 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Dönmez, Dünyadaki ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin enflasyon artış sürecinin hız kesmeden devam edeceğini gösterdiğini belirterek, sektör olarak bundan sonraki süreçte müşterilerine menü fiyatlarını eskalasyon (İhalelerde sözleşme fiyatının maliyetlerdeki artışa göre güncellenmesi) sistemi ile verecekleri bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Coşkun Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada BUYSAD ve TÜİK'in verilerine göre Ocak ayındaki genel enflasyon ve tencere enflasyonuyla ilgili değerlendirme yaptı. TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 48,69, Ocak ayı enflasyonunu ise yüzde 10,9 olarak açıkladığını belirten Dönmez, tencere enflasyonunun genel enflasyondan 4 puan daha yüksek olduğunu vurguladı. Başkan Dönmez, menü fiyatlarını önce yıllık, sonra 6 aylık ve son dönemde de 3 aylık periyotlarla belirlemeye başladıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

"Yurtiçi ve yurt dışı ekonomik gelişmeler, enflasyon artış sürecinin devam edeceğini gösteriyor. Gıdada fiyat artışı hız kesmedi. Ayrıca pandemi sonrasında Dünyadaki petrol ve enerji fiyatlarındaki artış, Türkiye'de elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve buna bağlı işçilik ücretlerinde artışa yol açıyor. Tüm bu faktörlere, kış mevsimiyle birlikte sebze ve meyve üretimindeki düşüş de eklendi. Haliyle yemek sanayicileri olarak maliyetlerimiz arttı."

"Eskalasyon sistemi kaçınılmaz oldu"

Bu durumun önümüzdeki süreçte devam etmesinin beklendiğini ifade eden Coşkun Dönmez, her ay fiyat belirleme pazarlıklarının sürdürülmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Her ay yapılacak fiyat pazarlıklarının hem müşteri hem de işletme açısından hoş olmayacağının altını çizen Başkan Dönmez, bundan sonraki süreçte müşterilerine fiyat verirken eskalasyon sistemiyle verme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Coşkun Dönmez, Eskalasyon Sisteminin bir anlamda akaryakıttaki Eşel-Mobil sistemine benzediğini belirterek, yemek sanayicileri olarak müşterilerine her ay artan/düşen maliyetlere göre fiyat vereceklerini söyledi.

"TÜİK'ten tencere enflasyonu kalemi talep edeceğiz"

Başkan Coşkun Dönmez, TÜİK'ten yemek sektörünün fiyat belirleme konusundaki sıkıntılarına çözüm olması için Tencere Enflasyonu adı altında yeni bir istatistik kalemi talep ettiklerini de vurguladı. Dönmez, "Biz tencere enflasyonu belirlerken üyelerimizin tamamından 1 ay içindeki satın aldıkları ürün kalemlerinin fiyatlarını alıyor ve tüm fiyatların ortalamasına göre 1 aylık fiyat değişim oranlarımızı açıklıyoruz. Bu işin TÜİK tarafından yapılması halinde BUYSAD olarak her ay fiyat değişim istatistiklerimizi TÜİK'e göndeririz. Hatta Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Türkiye'deki bütün üye derneklerden bu fiyat değişimlerini alarak TÜİK'e gönderir. Böylece sektörümüz asıl işi olan üretime odaklanabilir" dedi. - BURSA

Yemek sanayicileri otomatik fiyatlandırmaya geçecek

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Türkiye İstatistik Kurumu, Yemek Tarifi, Bursa, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yemek sanayicileri otomatik fiyatlandırmaya geçecek - Son Dakika Ekonomi


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