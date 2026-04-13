Yemek Siparişi Ücretleri Şeffaf Hale Getirildi

Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş platformlarına yönelik yeni düzenlemeyi devreye aldı. Buna göre restoranlardan tahsil edilen tüm hizmet bedelleri şeffaf hale getirilirken, zorunlu ek ücret uygulamalarına son verildi.

TÜM ÜCRETLER ARTIK AÇIKÇA GÖRÜLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, restoranların platformlara ödediği tüm bedellerin artık hizmet kalemlerine göre ayrıntılı şekilde satıcı panellerinde gösterilmesinin zorunlu olduğu belirtildi. Bu sayede işletmeler, maliyetlerini net şekilde görerek daha bilinçli karar verebilecek.

ZORUNLU EK ÜCRETLER KALDIRILDI

Düzenlemeyle birlikte, siparişin alınması, iletilmesi ve ödeme altyapısı gibi temel hizmetler için restoranlardan ek ücret talep edilmesinin önüne geçildi. Böylece işletmeler üzerindeki mali yükün azaltılması hedefleniyor.

KAMPANYALARDA GÖNÜLLÜLÜK ESASI

Yeni sistemde kampanya, indirim ve reklam gibi uygulamalara katılım tamamen gönüllülük esasına bağlandı. Restoranların bu uygulamalara zorlanamayacağı ve katılmayan işletmelere herhangi bir yaptırım uygulanamayacağı vurgulandı.

KOMİSYON HESAPLAMASI SADELEŞTİ

İndirimli satışlarda yaşanan karmaşıklık da giderildi. Buna göre, indirimin sadece restoran tarafından yapılması halinde komisyon tüketicinin ödediği tutar üzerinden hesaplanacak. İndirimin platformla birlikte yapılması durumunda ise platformun katkısı da hesaplamaya dahil edilecek.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM

Bakanlık, yapılan düzenlemelerle e-ticarette şeffaflık, güven ve öngörülebilirliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Açıklamada, ihtiyaç halinde sektöre yönelik yeni adımların da atılacağı ifade edildi.