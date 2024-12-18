Yemeksepeti Aralık\'ta 4 Ödül Kazandı

Ekonomi

Yemeksepeti, yenilikçi projeleri ve farklı kampanyalarıyla Aralık ayında 2 prestijli ödül programında toplam 4 ödül kazandı.

Türkiye'de hızlı ticaretin önde gelen markalarından Yemeksepeti, Aralık ayında 2 prestijli ödül programında toplam 4 ödül kazanarak önemli başarı elde etti. Food Marketing Ödülleri'nde (FOMA) 'Yemek Deneyimi Pazarlaması/Marka İş Birlikleri' kategorisinde Bronz Ödül kazanan marka, hemen ardından Pazarlama Türkiye E-Ticaret Ödülleri'nde 3 farklı kategoride ödüllere layık görüldü.

Yapılan açıklamaya göre, 11 Aralık'ta düzenlenen FOMA Ödülleri'nde, Yemeksepeti ve Paribu iş birliğinde gerçekleştirilen 'Paribu Pizza Günü' kampanyası ile marka, 'Yemek Deneyimi Pazarlaması/Marka İş Birlikleri' kategorisinde Bronz Ödül kazandı. Kampanya, kripto para dünyasında milat kabul edilen ve Bitcoin'in gerçek dünyada ilk defa bir alışverişte kullanılmasını simgeleyen Bitcoin Pizza Günü'nü kutlama amacını taşıyordu. Paribu kullanıcılarına uygulamada geçerli 100 bin hediye pizza kuponu sunularak bu özel gün hem anlamlı bir şekilde kutlandı hem de kullanıcılar için keyifli bir deneyim sağlandı. Kampanya süresince uygulama, günlük pizza siparişlerinde rekor kırarak önemli bir başarı elde etti.

Çevre dostu teslimat projesi dikkat çekti

Pazarlama Türkiye tarafından 12 Aralık'ta düzenlenen E-Ticaret Ödülleri'nde Yemeksepeti, jüri ve halk oylamasında öne çıktı. Jüri oylamasıyla 'Teslimatta En İyi İnovasyon' kategorisinde Altın Ödül kazanan uygulama, Yeşil Lojistik projesiyle çevreye duyduğu sorumluluğu ve sürdürülebilir lojistik anlayışını gösterdi.

Yaya ve bisikletli kurye kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan bu proje sayesinde fosil yakıt tüketimi azalırken karbon salımı minimuma indirildi. 2023 itibarıyla toplam siparişlere aylık bazda yüzde 1,17 oranında katkı sağlayan proje, 2024 yılında bu oranı yüzde 2,61'e çıkararak etkisini daha da artırdı.

Uygulamaya çifte ödül

E-Ticaret Ödülleri kapsamında gerçekleştirilen Halk Oylaması'nda Yemeksepeti, 'Yılın Yemek Sipariş Uygulaması' kategorisinde Altın Ödül kazanarak kullanıcılarının favorisi olarak öne çıktı.

Market alışverişi alanında da başarı gösteren uygulama, 'Yılın Gıda/Market Uygulaması" kategorisinde Gümüş Ödül aldı. - İSTANBUL