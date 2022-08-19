Yemeksepeti, dronla ilk yemek teslimatını başarıyla gerçekleştirdi - Son Dakika
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Yemeksepeti, dronla ilk yemek teslimatını başarıyla gerçekleştirdi

19.08.2022 15:48
Yemeksepeti, dronla ilk yemek teslimatını başarıyla gerçekleştirdi

Yemeksepeti, İstanbul'un Bebek semti açıklarında, deniz üzerindeki bir tekneye drone ile yemek teslimatı yaparak geleceğin alternatif teslimat modeli konusunda önemli bir aşama kaydetti.

Yemeksepeti, İstanbul'un Bebek semti açıklarında, deniz üzerindeki bir tekneye drone ile yemek teslimatı yaparak geleceğin alternatif teslimat modeli konusunda önemli bir aşama kaydetti.

Yemeksepeti'nden yapılan açıklamaya göre, drone teknolojisi ile süreç geliştirme alanında uzman olan Teknokurgu ile iş birliği içinde hayata geçirilen proje kapsamında, Yemeksepeti kullanıcısının siparişini koordinatlarla birlikte vermesinin ardından, kıyıda bulunan restoranda hazırlanan sipariş Yemeksepeti dronuna yüklendi ve sonrasında yaklaşık 3,5 kilogram ağırlığındaki yemek, kullanıcının bulunduğu konuma drondaki vinçle indirildi.

Yemeksepeti'nin daha uzun mesafelerde ve yaygın biçimde dronla teslimat gerçekleştirmesi hedefleri doğrultusunda hayata geçen pilot proje oldukça büyük önem taşıyor. İnsansız hava taşıtlarıyla gıda teslimatı, altyapı ve mevzuat güncellemelerinin yapılmasıyla birlikte yaygınlık kazanabilecek ve özellikle kentsel bölgelerin uzağında yaşayanlar için de önemli fırsatlar sunacak. Bu alandaki gelişmelerin içinde yer alan Yemeksepeti, dronla teslimatın yaygınlaşması için öncü olmaya ve yeni testler yapmaya devam edecek.

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Kaynak: AA

İstanbul, Bebek, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yemeksepeti, dronla ilk yemek teslimatını başarıyla gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemeksepeti, dronla ilk yemek teslimatını başarıyla gerçekleştirdi - Son Dakika
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