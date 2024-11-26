Yemeksepeti ve KoçZer'den NAR Projesiyle İş Birliği

Ekonomi

Yemeksepeti, iş ortaklarına sağladığı avantajları artırmak ve restoranlar ile mahalle esnafının işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla, KoçZer ile NAR projesi kapsamında iş birliğine gitti.

Yemeksepeti, iş ortaklarına sağladığı avantajları artırmak ve restoranlar ile mahalle esnafının işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla, Koç Topluluğu şirketlerinden KoçZer ile NAR projesi kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. Türkiye'nin önde gelen satın alma ve tedarik zinciri çözüm sağlayıcılarından biri olan KoçZer, ZerGO platformu ile bu anlaşma ile Yemeksepeti'nin iş ortaklarına temizlik ve hijyen ürünlerinden paketleme malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde avantajlı fiyatlar sunacak.

Yapılan açıklamaya göre; NAR projesi sayesinde Yemeksepeti iş ortakları, ZerGO (zergo.com.tr) üzerinden KoçZer'in sunduğu özel kampanyadan faydalanabilecek. Bu iş birliği ile Yemeksepeti, iş ortaklarının temizlik, hijyen ve sarf malzemesi ihtiyaçlarını daha uygun koşullarda karşılamalarına imkan tanırken, KoçZer de iş hacmini genişleterek yeni müşterilere ulaşma fırsatı yakalayacak. - İSTANBUL