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Yemen'deki saldırılar ihracat navlun bedellerini yükseltebilir - Son Dakika
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Yemen'deki saldırılar ihracat navlun bedellerini yükseltebilir

UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin, Yemen açıklarında gerçekleştirilen saldırıların ihracat navlun bedellerini artırabileceğini belirtti. Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nın ticari gemi trafiğine kapatılmasının küresel ticarete ve Türkiye'ye etkilerini değerlendiren Engin, bu durumun Doğu Akdeniz ve Türkiye limanlarına etkisini, krizin süresine bağlı olarak değişeceğini söyledi. Ayrıca, saldırılar nedeniyle konteyner stokunun azalması ve ihracat navlunlarının yükselmesi öngörüldüğünü ifade etti.

Yemen\'deki saldırılar ihracat navlun bedellerini yükseltebilir
19.12.2023 - 12:19,
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Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin, bazı ticari gemilere yönelik Yemen açıklarında gerçekleştirilen saldırıların ihracat navlun bedellerini yükseltebileceğini söyledi.

Engin, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nın büyük ölçüde ticari gemi trafiğine kapatılmasının küresel ticarete ve Türkiye'ye etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Bazı ticari gemilere Yemen açıklarında düzenlenen saldırıları hatırlatan Engin, söz konusu saldırılardan dolayı dünyanın önemli firmalarının Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nın yer aldığı güzergahı kullanmak istemediklerini belirtti.

Anılan firmaların, yaklaşık bir aylık transit süre farkını göze alarak Ümit Burnu'nu dolaşmak suretiyle Avrupa yönüne gittiklerini anlatan Engin, şunları kaydetti:

"Özellikle Doğu Akdeniz ve Türkiye limanlarına bu durumun etkisi, krizin ne kadar süreceğine bağlı olarak değişecektir. Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nın trafiğe kapatılmasına bağlı olarak, orta vadede konteyner stokunun Türkiye'de azalmasını, buna bağlı olarak ihracata çıkacak boş ekipmanın azalmasını ve ihracat navlunlarının yükselmesini, ithalatta da benzer bir yükselişi ilk etapta öngörebiliriz. Dünya ticaretinin önemli rotalarından Uzak Doğu-Avrupa rotasında navlunların yükselmesi söz konusu olacaktır."

"Krizin uzun bir süre devam edebileceğini öngörmüyoruz"

Kanallardaki sorun uzun sürerse Çin'in kendi üretimini yeni bir kapasite ayarıyla Avrupa'daki resesyona göre ayarlayabileceğinin altını çizen Engin, bunun da yeni bir ticari dalgalanma yaratabileceğini söyledi.

Engin, Yemen'den yapılan saldırıların belli bir süre içinde kontrol altına alınabileceğini düşündüklerini belirterek, "Bu krizin uzun bir süre devam edebileceğini öngörmüyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, Engin, hemen hemen bütün konteyner hatlarının 1 Ocak itibarıyla, Uzak Doğu'dan taşımalar için, ortalama TEU başına 500 dolar olacak şekilde acil durum ek ücreti gibi bir navlun artışından söz etmeye başladıklarına dikkati çekti.

Engin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında İskenderun Limanı'nın henüz tam kapasiteyle çalışamaması nedeniyle Mersin Limanı'nda ciddi yoğunluk yaşandığını dile getirerek, "Bu yoğunluğun kontrol altına alınması, Mersin Limanı'nın rahatlaması yine kısa ve orta vadede mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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