Altınbaş Üniversitesi, Yemen ve Kızıldeniz'deki Çatışmanın Bölgesel Boyutlarını Ele Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Altınbaş Üniversitesi, Yemen ve Kızıldeniz'deki Çatışmanın Bölgesel Boyutlarını Ele Aldı

Altınbaş Üniversitesi, Yemen ve Kızıldeniz\'deki Çatışmanın Bölgesel Boyutlarını Ele Aldı

Altınbaş Üniversitesi, SANA Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle 'Sorunlu Sularda Gezinmek: Yemen ve Kızıldeniz'deki Çatışmanın Bölgesel Boyutları' başlıklı panel düzenledi. Panelde, Yemen'deki çatışmaların bölgesel ve küresel etkileri ele alındı. Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat, Türkiye'nin Yemen'e politik, ekonomik ve akademik destek sunduğunu belirtti. SANA Stratejik Araştırmalar Merkezi, İşbirliği ve Politikalar Direktörü Osamah Al-Rawhani ise Yemen'deki çatışmaların dünya ekonomisine ve ticaret rotalarına etkisine değindi.

24.05.2024 12:18
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Altınbaş Üniversitesi, SANA Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle "Sorunlu Sularda Gezinmek: Yemen ve Kızıldeniz'deki Çatışmanın Bölgesel Boyutları" başlıklı panel düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, panelde, Yemen'deki çatışmaların bölgesel ve küresel etkileri ele alındı.

Açıklamada panelde yaptığı konuşmasına yer verilen Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Yemen ve çevresindeki gelişmelerin sadece bölgesel değil, küresel düzeyde de önemli etkileri olduğunu vurguladı.

Yemen ile tarihsel ve kültürel bağlara dikkati çeken Erhan, üniversitenin uluslararasılaşma stratejisinin Orta Doğu ve Afrika'daki ülkeleri kapsadığını belirtti.

Erhan, 150'den fazla Yemenli öğrencinin üniversitede eğitim aldığına işaret ederek, "16 yıl önce üniversitemizin kurulduğu günden bugüne, Yemen eğitim kurumlarıyla çok yakın bağlarımız oldu. Yurt dışı gezilerimizde mezunlarımızla karşılaştığımızda büyük gurur duyuyoruz. Üniversitemizden mezun olan birçok öğrencimiz, bugün prestijli kamu ve özel sektör işletmelerinde çalışıyor. Bu da bizim için büyük mutluluk kaynağı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat da Türkiye'nin Yemen'e politik, ekonomik ve akademik destek sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mevcut durum hepimizi derinden üzse de Yemen halkının bu zorlukların üstesinden geleceğine olan inancımız sarsılmaz. Türkiye, Yemen'e sadece politik ve ekonomik olarak değil, aynı zamanda akademik olarak da güçlü bir destekçi. Yemen'in mevcut durumuna nasıl ulaştığını ve barış yolunda önünde hangi zorlukların olduğunu iyi anlamak gerek. Türkiye'nin temel yaklaşımı, Yemen'e barış getirmek için uluslararası ve bölgesel çabaları desteklemektir. Bu bağlamda, çeşitli taraflarla temas halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeniden yapılanma sürecinde yerel halkın ihtiyaçları ve beklentileri dikkate alınmalı"

SANA Stratejik Araştırmalar Merkezi, İşbirliği ve Politikalar Direktörü Osamah Al-Rawhani ise Yemen'deki çatışmaların dünya ekonomisine ve ticaret rotalarına etkisine değinerek, "Çatışmalar deniz yolu nakliyatını büyük oranda değiştirdi. Kızıldeniz üzerinden geçen ticaret rotasının, güvenlik nedenleriyle kullanılamaması, dünya tedarik zincirinde ciddi bir kesintiye neden oldu. Enerji piyasaları olumsuz etkilendi. Dünya petrolünün yaklaşık yüzde 1'i buradan geçiyor. Konteyner fiyatları, yüzde 200 ila yüzde 400 arasında arttı. Bu sadece fiyatları değil, sigorta ücretlerini de etkiledi. Yemen'de neler olup bittiğiyle ilgilenmeyen çok fazla insan var. Oysa sigorta ücretlerinin artmaya devam etmesi bile ileride büyük bir kriz yaratacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altınbaş Üniversitesi, Yemen ve Kızıldeniz'deki Çatışmanın Bölgesel Boyutlarını Ele Aldı - Son Dakika

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