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Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları 4-13 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak - Son Dakika
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Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları 4-13 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 4-13 Mayıs'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu. Sınavlara ilk kez katılacak adayların 1-29 Şubat, tekrar katılacak adayların ise 1-15 Mart tarihleri arasında başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylarda, sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini tamamlamış olma şartı aranmaktadır. Sınavın yapılacağı yerler ve program, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) ve TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin (TESMER) internet sitelerinden duyurulacaktır.

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları 4-13 Mayıs\'ta Ankara\'da Yapılacak
20.01.2024 - 09:35,
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Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 4-13 Mayıs'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, YMM sınavlarına ilk kez katılacakların 1-29 Şubat, tekrar katılacakların 1-15 Mart döneminde başvurmaları gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda, 29 Şubat 2024 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

YMM sınavları 4-13 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecek. Sınavın yapılacağı yerler ve program, serbest muhasebeci mali müşavirler odaları ile TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER) internet sitelerinden duyurulacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları 4-13 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeminli Mali Müşavirlik Sınavları 4-13 Mayıs'ta Ankara'da Yapılacak - Son Dakika
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