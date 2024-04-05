Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) duyurusunda 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarılacağı bildirildi.
Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilen duyuruda, ayrıca başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan'ın imzalarının yer aldığı kaydedildi.
Duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Ekonomi › Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak - Son Dakika
Edirne, Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çiftçiler, çeltik ekimi öncesi hazırlıklara başladı. Çiftçiler, çeltik tavası adı verilen alanları hazırlamak için çalışmalara başladı. Toprağı sürerek, tohum yatağını hazırlayan çiftçiler, tırmık ve merdane gibi tarım aletlerini kullanarak ekim öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çiftçilerin zorlu çeltik mesaisinin başladığını belirtti ve umutlu olduklarını ifade etti. Geçen yıl Edirne'de 445 bin 527 dekarlık alanda 367 bin 352 ton çeltik üretildi ve Türkiye'deki üretimin yüzde 41'i Edirne'den sağlandı.
Dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 31,88 liradan, euro ise 34,77 liradan satılmıştı.
31 Mart seçimlerinin ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam yapılırken, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 60 TL, pahalısı ise 67 TL oldu.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, düzenledikleri geleneksel iftar programında şehirdeki istihdamın, üretimin ve ihracatın artmasına katkı sunacaklarını belirtti. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve sanayiciler de katıldı. Yalçın, Kayseri OSB'nin gelecek projeleri hakkında bilgi verdi ve şehirdeki istihdamın artması için çalışacaklarını vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (11)