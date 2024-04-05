Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini duyurdu. Banknotlarda imzalar dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtilirken, 200 liralık banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın 50 TL'lik banknotlarda ise eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve yardımcısının imzaları bulunacak.

05.04.2024 08:29  Güncelleme: 08:40
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) duyurusunda 1211 sayılı Kanun'un TCMB'ye verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarılacağı bildirildi.

ÖNCEKİ BASIMDA ESKİ BAŞKAN İMZASI

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilen duyuruda, ayrıca başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan'ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan'ın imzalarının yer aldığı kaydedildi.

Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak

İMZALAR DIŞINDA FARK YOK

Duyuruda, "Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir." ifadelerine yer verildi.

Yeni 200 ve 50 TL\'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • UğuR DURAN: İmza falan neyse de, Acilen 500 ve 1000 liralık banknotların piyasaya sürülmesi gerek. Özellikle bankalar nakit konusunda çok zorlanıyor. 64 8 Yanıtla Filis Taşar: Helal yeğen sana 11 5
  • seyhan sönmez: Ne imzası kardeşim Tek imza olmalı orda Atatürk imzası yeterlidir.. Gerisi hikaye Marş marş 28 13 Yanıtla ALİÇO null: boş konuşmuşsun 9 9 uğur aksakallı: aliço zorunamı gitti 6 8 serkan cindemir: ?? Kulanmazsın olur biter piyasada ataturklı olanı kulan zorla para dagıtmıypruz ?? 2 0
  • Mesko Aljovic: Liradan altı sıfır atıldığında 200 TL tam 135 dolardı,yani bugünkü değerle nerdeyse 4500 TL.. Bize şu an en az 2500 tl,1000 tl ve 500 tl banknot lazım... 19 9 Yanıtla
  • Mehmet Ali Cetinkaya: Para basiyorsak dolar 40 - 45 e dayar yavas yavas 15 7 Yanıtla
  • ŞOK MAN: İmza ne kadar anlamsız, imzacı 2 gün sonra Gaye gibi rezil durumda kaçarsa ne olacak? 17 5 Yanıtla Cagdas Yazan: Bu mu tek sorunumuz ? 5 3
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SON DAKİKA: Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak - Son Dakika
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