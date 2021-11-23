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Yeni araçlarla arızaya anında müdahale - Son Dakika

Yeni araçlarla arızaya anında müdahale

23.11.2021 12:13
Yeni araçlarla arızaya anında müdahale

Kaliteli ve sürekli elektrik dağıtımı için hem sahada hem de teknoloji alanında geliştirmeler yapan YEDAŞ, saha süreçlerini daha verimli ve güvenli bir şekilde yürütmek için tasarım ve teknik açıdan tam donanımlı araçlarla filosunu yenileyerek güçlendirdi.

Kaliteli ve sürekli elektrik dağıtımı için hem sahada hem de teknoloji alanında geliştirmeler yapan YEDAŞ, saha süreçlerini daha verimli ve güvenli bir şekilde yürütmek için tasarım ve teknik açıdan tam donanımlı araçlarla filosunu yenileyerek güçlendirdi.

Yeni araçlarla anında müdahale

Engebeli bir coğrafyada elektrik dağıtım şebekesi unsurlarının bakım onarımını ve yeni tesis çalışmalarını yapan YEDAŞ, dağınık yerleşime sahip bir bölgede, en uzak noktadaki tek bir haneye de merkez ile aynı kalite ve süreklilikte enerji dağıtmak için bütün engelleri aşmaya devam ediyor. Elektrik dağıtım hatları, trafo binası gibi şebeke elemanlarının birbirine uzak mesafelerde olması nedeniyle arıza ve kesintilere müdahale; yeni tesis alanları yatırım operasyonları sırasında ulaşım, büyük önem taşıyor. YEDAŞ, bu kapsamda saha ekiplerinin, zorlu yol şartlarında daha kolay ve güvenli ilerlemesi; verimli çalışması için filosunu, yeni ve tam donanımlı araçlarla güçlendirdi.

Yeni Nesil Filo, Yeni Nesil YEDAŞ

İş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki hassasiyetlerini her fırsatta dile getiren YEDAŞ Tedarik Zinciri Koordinatörü Murat Kılıç, "YEDAŞ olarak sektöre entegre etmiş olduğumuz Yeni Nesil Filo Yönetimi Sistemi ile tüm filo operasyonlarının tek merkezden yönetilmesini sağlıyoruz. Yeni Nesil Filo ile trafik kazalarını asgari, sürücü performansını ise azami seviyeye getirerek sürücü verimliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Verdiğimiz eğitimler ile çalışanlarımızı bilinçlendiriyoruz. Filo süreçlerinin etkin yönetimi ile müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunuyoruz. Sepetli vinçler, yüksek alanlarda güvenli ve kolay çalışmaya uygun olarak geliştirilen araçlardır. Teknolojik donanımıyla dikkat çeken, yüksek metrelere ulaşabilen ve insanların riskli bölgelerde güvenli şekilde çalışmasını sağlayan araçları filomuza takviye ederek filomuzu güçlendirdik" dedi. - SAMSUN

Yeni araçlarla arızaya anında müdahale
Yeni araçlarla arızaya anında müdahale

Yatırım, Enerji, Trafo, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni araçlarla arızaya anında müdahale - Son Dakika Ekonomi


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