Yeni Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Belli Oldu - Son Dakika
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Yeni Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Belli Oldu

20.06.2023 14:38

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, net asgari ücret miktarının 11 bin 402 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Buna göre asgari ücretin işverene maliyeti 15 bin 761 liraya yükseldi. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti, brüt asgari ücretten işçi payı ve işveren maliyeti kesintileriyle hesaplandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı üçüncü toplantı sonucunda belirlenen yeni asgari ücret, Ocak ayına göre yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 11.00'de üçüncü kez toplandı. Toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 34'LÜK ARTIŞ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı üçüncü toplantının sona ermesiyle birlikte, yeni asgari ücret zammı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Buna göre; yeni asgari ücret miktarı yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira oldu.

BRÜT ÜCRETTEN SİGORTA VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ KESİLECEK

Ocak ayına göre brüt asgari ücret 3 bin 406 lira artarak 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya, net asgari ücret ise 2 bin 895 lira artarak 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükseldi. Brüt asgari ücretten işçi payı olarak bin 878 lira sigorta primi, 134 lira da işsizlik sigortası primi kesilecek.

İŞVERENE MALİYET 15 BİN 761 LİRAYA YÜKSELDİ

İşveren maliyeti olarak ise 2 bin 79 lira sigorta primi, 268 lira da işsizlik sigortası primi kesintisi yapılacak. Böylece 11 bin 759 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 2 lira artarak 15 bin 761 liraya yükselecek.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Yeni Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Belli Oldu - Son Dakika


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