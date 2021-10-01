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Yeni binada ilk meclis dualarla kurban kesilerek yapıldı - Son Dakika

Yeni binada ilk meclis dualarla kurban kesilerek yapıldı

01.10.2021 16:32
Yeni binada ilk meclis dualarla kurban kesilerek yapıldı, System.String[]

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Meclisi, yeni hizmet binasında ilk toplantısını yaptı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Meclisi, yeni hizmet binasında ilk toplantısını yaptı.

Ağustos-Eylül ayları birleştirilmiş toplantı öncesi, dualar eşliğinde kurban kesildi. Tarihi mecliste konuşan Başkan Murzioğlu, prestijli bir yapıyı iş dünyasına ve Samsun'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Samsun TSO Ağustos-Eylül ayları birleştirilmiş Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Yeni hizmet binasında yapılan tarihi ilk meclis toplantı öncesi dualar eşliğinde kurban kesildi. Ardından da toplantıya geçildi. Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Haluk Akyüz, "120 yıllık bir geçmişe sahip, şehrin ve bölgenin kalkınmasına hizmet eden Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının üçüncü hizmet binasını camiamıza kazandırmak bizlere nasip oldu. Bu gurur hepimizin. Huzurlarınızda bu eserin camiamıza kazandırılması adına emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Diliyorum bu çatı Samsun için kazandıracağımız yeni eserlere, yeni projelere vesile olur. Hayırlı uğurlu olmasını canı gönülden temenni ediyorum" diye konuştu.

Samsun'a yakışır bir hizmet binası

Ardından da, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Yeni hizmet binası hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Yarım asırdan fazla hizmetlerimizi gerçekleştirdiğimiz hizmet binamız artık çağın gerisinde kalmış ve ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale gelmişti. İstedik ki büyüyen ve gelişen Samsun'a yakışır, çağın gerektirdiği gibi üyelerimize daha kaliteli ve verimli hizmet verebileceğimiz, Samsun ekonomisinin temsil yüzü olarak ulusal ve uluslararası düzeydeki konuklarımızı modern bir çehreyle karşılayacağımız fiziki koşullar tesis edelim. Bu amaçla 2009 yılında sizlerin oluru ve desteği ile çıktığımız bu yolda nihayete erdik. Henüz ufak tefek eksiklerimiz var ancak, üyelerimize sorunsuz hizmet verebilir durumdayız. Gerek mimarımızla, gerekse arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda kurguladığımız binamızda üyelerimiz birinci ve ikinci katlarda tüm işlemlerini tamamlayabilecekler. Giriş katımızı geniş bir bekleme alanı olarak tasarladıktan sonra birinci katta ticaret ve oda sicil ile muhasebe, ikinci katta ise iç ticaret, sanayi ve dış ilişkiler servislerimiz yer alacak şekilde planladık. Üçüncü kat sosyal alanlarımız. Dördüncü katta özellikle ihtiyaç duyduğumuz ve hizmet alımı yapmak durumunda kaldığımız çok amaçlı eğitim ve toplantı salonlarımız yer alıyor. Beşinci kat genel sekreterlik ve Eximbank burada faaliyete devam ediyor. Altıncı kat yönetim kurulu başkanlığı. Yedinci kat meclis salonumuz. Sekizinci kat ise, mescitler, depo ve heliport alanına çıkış yaptığımız katımız" dedi.

Emeği geçenlere teşekkür etti

Yeni hizmet binamıza ilişkin süreç hakkında da meclisi bilgilendiren Murzioğlu, prestijli bir yapıyı iş dünyasına ve Samsun'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Murzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her konuda azami hassasiyet göstermeye gayret ettik. Pandemiye rağmen ara vermeden süreci doğru bir şekilde yönetmeye gayret ettik. Günün sonunda geldiğimiz noktada hizmeti aksatmayacak eksiklerimiz var ancak, tamamlama yolunda hızla ilerliyoruz. Önümüzdeki ay meclis katımızı da tamamlamış olacağız. Pandemi malum hem tedarik hem de imalat süreçlerini sıkıntıya soktu. Süreç öngörümüzden daha uzun sürdü. Ama biz, bu güzel eseri camiamıza kazandırmış olmanın haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Üstelik bildiğiniz üzere yeni hizmet binasının hemen yanındaki bin 120,05 metrekarelik arsayla birlikte bizim binamızla bu alan arasında bağlantı sağlayacak bin 275 metrekarelik arsayı da satın alarak camiamıza kazandırmıştık. Bu alan üzerinde de sizlerin de desteği birtakım tasarruflarda bulunacağız inşallah. Böylece üyelerimize uzun yıllar hizmet edecek, park sorunu yaşamayacağımız, teknik altyapısı güçlü, standartlara uyumlu, modern, ferah, camiamıza yakışır bir hizmet binası kazandırdık. Başından beri bu sürece katkı sağlayan başta siz değerli meclis üyesi arkadaşlarım, yönetim kurulu arkadaşlarım olmak üzere fikir veren, katkı sağlayan, koşuşturan, bir çivi dahi çakan herkese teşekkür ediyorum. Camiamıza bu eseri kazandırmak adına sizlere sunduğumuz her karara koşulsuz tamam dediğiniz için sonsuz itimadınız için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Diliyorum bu yeni bina Samsun ve ülkemiz için katma değer sağlayacak güzel işlere, yeni projelere, bambaşka ilklere de vesile olur. Samsun iş dünyamıza hayırlı olsun."

"Başarıları daim olsun"

Başkan Murzioğlu ayrıca, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) tarafından açıklanan 2020 yılının ilk 1000 ihracatçısı arasına giren 10 Samsunlu firmayı da kutlayarak, başarılarının devamını diledi. Meclis, gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sora erdi. Meclis sonrası ise, meclis üyeleri yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Meclis üyeleri, yeni hizmet binası için Yönetim Kurulu'na ve emeği geçenlere teşekkür etti. - SAMSUN

Yeni binada ilk meclis dualarla kurban kesilerek yapıldı
Yeni binada ilk meclis dualarla kurban kesilerek yapıldı
Yeni binada ilk meclis dualarla kurban kesilerek yapıldı
Yeni binada ilk meclis dualarla kurban kesilerek yapıldı
Yeni binada ilk meclis dualarla kurban kesilerek yapıldı

Meclis Başkanı, Ticaret, Samsun, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni binada ilk meclis dualarla kurban kesilerek yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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