Yeni Gümrük Kapısı Sevinci

15.03.2026 12:49
Tır şoförleri, yeni gümrük kapısının bekleme sürelerini azaltacağını ve ticareti hızlandıracağını düşünüyor.

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ürünleri taşıyan tır şoförleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nın kuzeyinde açılması planlanan yeni gümrük kapısının sınır geçişlerini hızlandıracağını ve uzun bekleyişleri azaltacağını düşünüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 13 Mart'ta Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin programında yaptığı "Kapıkule'nin hemen kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız. Bu da Avrupa'ya taşımalarımız için çok önemli. Yeni ticari taşımalara da imkan sağlayacak. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala'daki yığılmaları böylece azaltmış olacağız" açıklaması, Avrupa'ya yük taşıyan tır şoförlerini sevindirdi.

Tır şoförü Adnan Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alternatif bir gümrük kapısına ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Kara taşımacılığına çare olacak' diye düşünüyorum çünkü çoğu şoförün derdi sırada beklemek. Herkes bundan muzdarip. Ülkemizin ihracatını hızlandırıp güçlendireceğine inanıyorum. Bu konu tırcıların da gündeminde, daha hızlı gidip daha çabuk geri dönmeyi herkes istiyor. Herkes iyi olacağını düşünüyor. Ülkemiz ve lojistik sektörü için de çok daha iyi olacak." diye konuştu.

Şoförlerden Orhan Yazıcı da yeni bir gümrük kapısının kendileri açısından faydalı olacağını belirtti.

Bölgede ikinci bir gümrük kapısının hızlı bir çalışma imkanı sağlayacağını, bekleme süresinin düşeceğini ifade eden Yazıcı, "Hem şoförler hem firmalar açısından olumlu sonuçlar doğurur." dedi.

Şoförler sevinçli

Şoför Müslüm Güven ise yeni bir gümrük kapısının bekleme sürelerini kısaltacağını dile getirdi.

Konunun şoför camiasında da konuşulduğunu ifade eden Güven, "Çok iyi, tüm arkadaşlar seviniyor." dedi.

Halil Aydın da yeni gümrük kapısının açılmasının iyi olacağını, mevcut kapıda yapılacak bazı düzenlemelerin de çıkış sürelerini kısaltabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
13:03
İsrail’in uykularını kaçıracak Türk teknolojisi: Tel Aviv’e kadar gidebiliyor
İsrail'in uykularını kaçıracak Türk teknolojisi: Tel Aviv'e kadar gidebiliyor
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
