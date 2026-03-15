Yeni Gümrük Kapısı Sevinci

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen ürünleri taşıyan tır şoförleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nın kuzeyinde açılması planlanan yeni gümrük kapısının sınır geçişlerini hızlandıracağını ve uzun bekleyişleri azaltacağını düşünüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 13 Mart'ta Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin programında yaptığı "Kapıkule'nin hemen kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız. Bu da Avrupa'ya taşımalarımız için çok önemli. Yeni ticari taşımalara da imkan sağlayacak. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala'daki yığılmaları böylece azaltmış olacağız" açıklaması, Avrupa'ya yük taşıyan tır şoförlerini sevindirdi.

Tır şoförü Adnan Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alternatif bir gümrük kapısına ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Kara taşımacılığına çare olacak' diye düşünüyorum çünkü çoğu şoförün derdi sırada beklemek. Herkes bundan muzdarip. Ülkemizin ihracatını hızlandırıp güçlendireceğine inanıyorum. Bu konu tırcıların da gündeminde, daha hızlı gidip daha çabuk geri dönmeyi herkes istiyor. Herkes iyi olacağını düşünüyor. Ülkemiz ve lojistik sektörü için de çok daha iyi olacak." diye konuştu.

Şoförlerden Orhan Yazıcı da yeni bir gümrük kapısının kendileri açısından faydalı olacağını belirtti.

Bölgede ikinci bir gümrük kapısının hızlı bir çalışma imkanı sağlayacağını, bekleme süresinin düşeceğini ifade eden Yazıcı, "Hem şoförler hem firmalar açısından olumlu sonuçlar doğurur." dedi.

Şoförler sevinçli

Şoför Müslüm Güven ise yeni bir gümrük kapısının bekleme sürelerini kısaltacağını dile getirdi.

Konunun şoför camiasında da konuşulduğunu ifade eden Güven, "Çok iyi, tüm arkadaşlar seviniyor." dedi.

Halil Aydın da yeni gümrük kapısının açılmasının iyi olacağını, mevcut kapıda yapılacak bazı düzenlemelerin de çıkış sürelerini kısaltabileceğini kaydetti.