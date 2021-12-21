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Yeni mevduat sisteminde kritik detay ortaya çıktı! - Son Dakika

Yeni mevduat sisteminde kritik detay ortaya çıktı!

21.12.2021 16:47
Yeni mevduat sisteminde kritik detay ortaya çıktı!

Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurdaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" devreye alındı. Bu hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek. Minimum faiz oranı, Merkez Bankası'nın politika faiz oranı olarak uygulanacak. Ancak vade bozulup para çekilmesi halinde hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz kalkacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dövize endeksli Türk Lirası mevduatlarıyla ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası her gün saat 11'de dolar döviz alış kuru yayınlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

VADESİNDEN ÖNCE ÇEKİLİRSE FAİZ HAKKI ORTADAN KALKACAK

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.

POLİTİKA FAİZİ UYGULANACAK

Minimum faiz oranı, Merkez Bankası'nın politika faiz oranı (hali hazırda yüzde 14) olarak uygulanacak. Sisteme her banka katılabilecek.

STOPAJ UYGULANMAYACAK

Sistemin işleyişine ilişkin bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

  • "Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurdaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için 'Kur Korumalı TL Mevduat' ürünü devreye alınmıştır.
  • Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

KUR FARKI BÖYLE HESAPLANACAK

  • Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) her gün saat 11:00'de dolar döviz alış kuru yayınlayacak.
  • Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.
  • Hesaplar 3,6,9 ve 12 ay vadelerle açılabilecek olup, minimum faiz oranı Merkez Bankası Politika Faiz Oranı olarak uygulanacak.
  • Sisteme isteyen her banka katılabilecek.
  • Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak.
  • Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek."
Yeni mevduat sisteminde kritik detay ortaya çıktı!

Merkez Bankası, Türk Lirası, Politika, Faiz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni mevduat sisteminde kritik detay ortaya çıktı! - Son Dakika Ekonomi


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