Yeni Nesil Akıllı İlaçlarla Kanser Tedavisi - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni Nesil Akıllı İlaçlarla Kanser Tedavisi

Akıllı ilaçlar, kanser tedavisinde tümörün büyümesini önlüyor, yan etkileri daha az ve etkili.

28.10.2024 13:17
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Medipol Bahçelievler Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Nail Paksoy, yeni nesil akıllı ilaç tedavilerinin gelişmesiyle son 5 yılda kanser tedavisinde büyük değişikliklerin yaşandığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, akıllı ilaç uygulamalarının da yer aldığı yeni nesil tedavi yöntemleriyle, vücuttaki sağlam dokuya zarar vermeden direkt tümörün büyümesi ve yayılmasının önüne geçiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Nail Paksoy, yeni nesil akıllı ilaçların uygulanması için hastadan biyopsi alındığını sonrasında alınan biyopsi örneğindeki tümörün DNA ve RNA yapısı çok detaylı bir şekilde incelendiğini belirtti.

Paksoy, "Hastanın akıllı ilaca uygun olup olmadığı bu sayede belirleniyor. Multi disipliner tümör konseyinde hastanın hangi ilaca uygun olduğunu da tartışıyoruz. Bu şekilde en iyi tedavi yöntemine doğru bir şekilde karar vermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yan etkisi çok daha az

Akıllı ilaçlardaki temel mekanizmanın vücuttaki sağlam dokuya zarar vermeden direkt tümörün büyümesi ve yayılmasının önüne geçmek olduğunu vurgulayan Paksoy, "Son dönemde, biyoteknolojinin de gelişmesiyle yepyeni akıllı ilaçlar geliştirildi. Bu ilaçlar, doğrudan tümörü hedef alıyor. Her ilaç gibi, bu ilaçların da yan etkileri tabii ki olabiliyor. Ancak kemoterapiye nazaran çok daha iyi tolere edilen, daha hafif yan etkileri olan ilaçlardır." açıklamalarında bulundu.

Paksoy, immünoterapi tedavilerinin genelde damardan uygulanan ve bağışıklık sistemini çok daha aktif bir şekilde çalışmasını sağlayan ilaçlardan oluştuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İmmünoterapi son 5 yılda büyük gelişme gösterdi. Artık neredeyse tüm kanser tiplerinde immünoterapi tedavisini kullanıyoruz. Bazen birden fazla immünoterapi ilacını birlikte kullanabiliyor ya da akıllı ilaçla destekliyoruz. Kanser tedavisinde yeni bir döneme giriyoruz. Özellikle dördüncü evre hastalıkta hiçbir ilerleme kaydedemiyorduk. Hastaların çoğunu kısa süre içerisinde kaybediyorduk. Yeni nesil ilaçlarla birlikte bu süreç çok daha uzadı ve kanserde tıpkı bir diyabet, hipertansiyon hastalığı gibi kronik bir hastalığa doğru gitmektedir. Bu uzun ve zorlu yolculukta tümör de kendini yenileyebiliyor. Biz de tümörü daha iyi anlayabildiğimiz için yeni tedavi modelleri geliştiriyoruz."

Kaynak: AA

Kanser Tedavisi, Bahçelievler, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Nesil Akıllı İlaçlarla Kanser Tedavisi - Son Dakika

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