Yeni nesil malzemelerde TUSAŞ imzası

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) geliştirdiği ve üretimini gerçekleştirdiği hava araçlarının üretim aşamalarında ihtiyaç duyduğu hava aracı bileşenlerini Ar-Ge çalışmalarıyla projelendiriyor.

Şirketten yapılan açılamaya göre, gerçekleştirilen çalışmalarda üniversite-sanayi iş birliğini önceleyen faaliyetler yürüten TUSAŞ, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası platformlarla ortak çalışmalara da imza atıyor. Geliştirilen tüm malzemelerin numune seviyesinden başlanarak tam boy uçak yapısallarına kadar süreçlerin her safhasında test ve doğrulama faaliyetleri tamamlanmasının yanı sıra bu tecrübe iş ortaklığı yapılan firmalara aktarılıyor. Böylece bu firmaların da üretim ve geliştirme konularında kabiliyet kazanmasına öncülük ediliyor.

Yeni nesil hava araçlarında sıkça kullanılacak malzemeler üzerine önemli çalışmalar gerçekleştiren TUSAŞ, havacılık endüstrisinin öncelikleri arasında yer alan yüksek performans hedefine yönelik olarak yüksek dayanıklılık ve düşük ağırlık isterlerini karşılayacak yenilikçi kompozit malzemeler konusunda dünyayla eş zamanlı çalışmalar yürütüyor.

Diğer taraftan nano kompozit malzemeler, düşük görünürlük sağlayacak kaplamaları oluşturan boya malzemeleri, elektromanyetik dalgayı yanıltıcı malzemeler, hava araçlarını buzdan koruyacak olan kaplamalar, düşük görünürlük özellikli kanopi yapısı geliştirme gibi alanlar başta olmak üzere öncül araştırma, tasarım, laboratuvar ölçeğinde deneysel çalışma, ölçeklendirme ve üretim fazlarını içeren süreçlerde üniversitelerin de içinde bulunduğu yapıda önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Böylece malzeme biliminin gelişimine yönelik sektöre önemli girdiler sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Bağımsız savunma ve havacılık sanayimizin güçlenmesi için Ar-Ge faaliyetlerimize devam ediyoruz. Şirketimiz Ar-Ge konusunda lider vasfını bu çalışmalarla daha da güçlendiriyor. Hava araçlarını özgünleştiren yeni nesil malzemelerde tasarım, test ve üretim faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Burada elde ettiğimiz kazanımları başta kendi milli ve özgün platformlarımıza entegre ediyoruz. Bu sayede başta ülkemiz olmak üzere dünya ölçeğinde bu kabiliyetlerin havacılık ekosistemine kazandırılmasına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.