Yeni Radyofarmasötik 'Rakurs' Onaylandı

Ekonomi

Rosatom tarafından üretilen Radyum-223 bazlı yeni radyofarmasötik "Rakurs" (223Ra), Rusya Federal Tıbbi ve Biyolojik Ajansı tarafından ürün lisansı alarak, kastrasyona dirençli prostat kanseri ve kemik metastazı tedavisinde kullanılmaya başlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yenilikçi ürün, Dimitrovgrad'daki Federal Tıbbi Radyoloji ve Onkoloji Bilimsel ve Klinik Merkezi'nde, Rosatom'a bağlı Devlet Bilim Merkezi Nükleer Reaktörler Araştırma Enstitüsü (RIAR AŞ) uzmanlarının katkılarıyla geliştirildi ve Rusya menşeili hammaddeler kullanılarak üretildi.

Söz konusu lisans, lojistik gecikmeleri azaltarak Rus vatandaşları için tedavinin daha erişilebilir olmasını sağlayacak.

iki araştırma kurumundaki uzmanlar arasındaki iş birliğinin devam ettiği belirtilen açıklamada, nükleer ve tıp uzmanlarının yeni ilaçlar geliştirmek için ortaklaşa çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen RIAR AŞ Direktörü Alexander Tuzov, bu başarıyı nükleer tıp alanında önemli bir adım olarak değerlendirerek, "Federal Bilimsel ve Klinik Tıbbi Radyoloji ve Onkoloji Merkezi'ndeki meslektaşlarımızla yakın iş birliği içinde, muazzam potansiyele sahip bir ilaç geliştirdik. Bu iş birliği çabasının her aşaması, her iki organizasyondan uzmanların yenilikçi çözümler bulmasını, bilimsel uzmanlığı etkili tekniklerle birleştirmesini gerektirdi. Doğru yolda ilerliyoruz ve iş birliğimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Tuzov, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Rakurs iki şekilde etki eden bir ilaçtır. İlk olarak kemik metastazlarını hedef alarak, prostat kanseri hastalarının yaşamını uzatıyor. İlaç, metastazların bulunduğu kemikler dahil olmak üzere kemiklere seçici olarak odaklanıyor ve sonuç olarak son derece odaklanmış bir anti-tümör etkisi gösteriyor. Dahası, radyum-223, ağrıyı hafifleterek hastaların ağrı kesicilere ihtiyaç duymamasını sağlayarak yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırıyor. İlaç, tümör ilerlemesinin diğer alanlarında metastatik kemik tutulumunun tedavisinde uygulamalarını genişletme açısından önemli bir potansiyele sahip."