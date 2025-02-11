Yeni Römorkörcülük Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yeni Römorkörcülük Yönetmeliği Yayımlandı

Ulaştırma Bakanlığı, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri için yeni yönetmelik çıkardı.

11.02.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin deniz yetki alanlarında, su yollarında ve iç sularda verilmekte olan kılavuzluk ve römorkörcülük ile palamar hizmetlerine ilişkin teknik gereklilikler ve ihale süreçlerine dair usul ve esaslar belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetinin gerekleri, coğrafi şartlar, deniz trafiği yoğunluğu, uğrak yapan gemilerin tip, boyut ve tonajları, elleçlenen yük miktarı ve özellikleri, özel güvenlik bölgeleri ile hizmetlerin emniyetli, etkin ve sürekliliği ve sürdürülebilirliği gözetilerek belirlenen bölgesel hizmet sahaları ile bu sahalarda sağlanması gereken asgari römorkör sayı ve çeki gücü ile kılavuz kaptan sayısı gibi bilgilere yönetmelikte yer verildi.

Bakanlık, bölgesel hizmet sahalarında verilecek kılavuzluk ve/veya römorkörcülük hizmetlerini 20 yılı geçmemek üzere devredebilecek. Bu devir, işletme hakkının verilmesi yöntemi kullanılarak ihaleyle yapılacak. İhale her bir bölgesel hizmet sahası ve hizmet için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

İhalelere ortak girişim grubu olarak katılım sağlanabilecek ancak konsorsiyum şeklinde katılım olamayacak.

Liman tesisleri tarafından verilen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında liman tesisi işleten teşebbüsler dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, yönetmelikte ifade edilen şartları karşılamaları kaydıyla, işlettikleri liman tesisine yönelik kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini kendileri verebilecek.

Kamu yararına görev alma zorunluluğu

Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ilgili kanunlar, taahhütname veya sözleşmede belirlenen şartlara uygun olarak, mücbir sebep halleri olmadıkça, 7 gün 24 saat esasına göre kamu yararı ve sorumluluğuyla yürütülecek.

Kılavuzluk veya römorkörcülük hizmeti verenler, görev yapmakta oldukları deniz alanlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün veya ilgili liman başkanlığının talimatları doğrultusunda, can kurtarmaya yönelik arama-kurtarma, deniz kirliliği, yangın, kurtarma-yardım gibi acil durumlarda gerekli müdahaleyi yapmak ve kamu yararına görev alacak.

Öte yandan, 8 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: AA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ulaştırma bakanlığı, Denizcilik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Römorkörcülük Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:07 Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor
10:55 Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da 3 ilçede okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 3 ilçede okullar tatil edildi
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:38 Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti
15:37 CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan’ın sözleri geldi CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
15:28 Trump “Gazze’yi satın almaya kararlıyım“ dedi, Kremlin’den yanıt gecikmedi Trump "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi
15:17 Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
15:16 Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi Mustafa Mert Koç ile ’Kayıp’ şarkısını söyledi Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi
15:10 Altaylı’dan Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maç için olay iddia Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia
15:06 Adana Demirspor’un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:30:49. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Römorkörcülük Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.