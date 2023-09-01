Yeni sezonun ilk balıkları avlandı - Son Dakika

Yeni sezonun ilk balıkları avlandı

Son Güncelleme: 01.09.2023 09:06

15 Nisan'da başlayan ev yasağı gece itibarıyla sona erdi. Balıkçılar yasağın sona ermesiyle yeni sezonun ilk balıklarını avladı.

15 Nisan'da başlayan ev yasağı gece itibarıyla sona erdi. Balıkçılar yasağın sona ermesiyle yeni sezonun ilk balıklarını avladı.

Yeni sezonun ilk balıkları avlandı

HAMSİNİN KASASI 2.250 TL'YE GİTTİ

İlk avın ardından Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne çıkan balıkçılar ilk mahsulü de mezat usulü satışa çıkardılar. Sezonun ilk hamsisi ise bir kasası 2 bin 250 lira fiyattan alıcı buldu. Balıkçılar, eylül ayında hamsi, palamut, istavrit ve sardalya olmak üzere dört çeşit balık tutulmasını öngördüklerini söyledi.

Yeni sezonun ilk balıkları avlandı

"HALKIMIZ TÜKETEBİLECEĞİ KADAR BALIK ALMALI"

Yeni sezon balıkları ile ilgili konuşan Kenan Balcı şunları söyledi, "Saygıdeğer arkadaşlar, bugün balıkçıların bayramının birinci günü. Yüzde yüz bir yoğunluk yok ama siftahı yaptık. 4 buçuk aydan sonra ilk gemimiz yanaştı. Çok güzel bereketli hamsi. Gemicilerimiz, esnafımız herkes çok mutlu. Daha güzel günler bekliyoruz. Havalar sıcak. Halkımız tüketebileceği kadar balık almalı. Dolaba koyup sonra yapmak için balık almasınlar. Çok şükür balıkçı diliyle hava çarşaf gibi. Bugün siftah. 2 bin 250 kasası ama o ölçü değildir. 1 motor daha gelirse bin 500'e düşer, 5 motor daha gelirse bin liraya düşer. Balıkçı diliyle rastgele derler. Rast gelirse güzel şeyler olur." dedi.

Yeni sezonun ilk balıkları avlandı
Yeni sezonun ilk balıkları avlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yeni sezonun ilk balıkları avlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni sezonun ilk balıkları avlandı - Son Dakika
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