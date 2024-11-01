Yeni STA ile 30 Milyar Dolar Hedefi

Ekonomi

SEDA TOLMAÇ/NURAN ERKUL - Türkiye-İngiltere arasında genişletilecek yeni bir serbest ticaret anlaşmasının (STA) taraflarca belirlenen 30 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine katkı sağlaması öngörülüyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'de İşçi Partisinin iktidara gelmesinin ardından Londra'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya gelen Fidan'ın, mevkidaşıyla görüşmesinde, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarının ve güçlü ilişkilerin, kuvvetli ticari bağlar da dahil olmak üzere, geniş bir yelpazeye yayılması vurgusu öne çıktı.

Görüşmede, Türkiye ve İngiltere arasında yürürlükte bulunan serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi konusu da ele alındı.

Genişletilmiş yeni bir STA'nın iki ülke iş insanlarını hukuki zeminde güçlendirmesi bekleniyor

İki ülke arasında 2021 yılından beri yürürlükte bulunan STA ile Brexit sonrası dönemde ticaret akışının ve tedarik zincirlerinin korunması amaçlanırken, zaman içerisinde mevcut anlaşmadaki "gözden geçirme" maddesi tarafları ticari ilişkileri yeniden değerlendirmeye yöneltti.

Bu kapsamda 2022'de, "ticari ilişkileri genişletme ve derinleştirme" hedefiyle söz konusu STA'nın gözden geçirilmesi çalışmalarına başlandı.

Genişletilecek yeni STA'nın yatırımlar ve ilave tarım tavizlerini içermesi, Türkiye ve İngiltere iş insanları için daha güçlü hukuki zemin anlamı taşıyor.

Türkiye dış ticarette fazla veriyor

Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı geçen yıl 12,5 milyar dolar olurken, bu ülkeden 6,5 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Böylece söz konusu dönemde 5,9 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verildi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi de 2023 itibarıyla 19 milyar dolar olarak hesaplandı.

Türkiye, bu yılın 9 ayında ise Birleşik Krallık'a 11,2 milyar dolarlık dış satım yaparken, bu ülkeden 5,1 milyar dolarlık dış alım gerçekleştirdi. Böylelikle söz konusu dönemde de 6,1 milyar dolarlık ticaret fazlası oluştu, 9 aylık dönemde ticaret hacmi 16,3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yenilenmiş bir STA'nın ikili ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkartması öngörülüyor.

Yeni STA birçok ilave sektörü içerecek

Türk İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) yetkililerinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki mevcut STA'nın genişletilmesi amacıyla başlatılan müzakereler, iki ülkenin ekonomileri için stratejik anlamda dönüm noktası anlamı taşıyor.

Mevcut STA, sanayi ürünlerine odaklanırken, güncellenmesi planlanan anlaşmanın hizmetler, yatırımlar ve tarım gibi sektörleri de kapsaması hedefleniyor.

Finansal hizmetler, mühendislik, ulaşım, teknoloji ve profesyonel hizmetler gibi sektörlerde karşılıklı büyümeyi destekleyecek yeni STA'nın, dijital ticareti güçlendirme, veri akışı ve fikri mülkiyet haklarının korunması gibi düzenlemeleri de içermesi öngörülüyor.

Türkiye'nin 85 milyonluk pazarı, gelişen ekonomik potansiyeli, altyapı projeleri ve karbon azaltma yatırımları, Birleşik Krallık ile işbirliği için verimli bir zemin hazırlarken, iki ülkenin karşılıklı büyümesini destekliyor.

STA'nın, ticaret engellerini azaltmayı, ihracat süreçlerini kolaylaştırmayı ve dijital ticareti güçlendirmeyi hedeflediği bu süreçte, Türkiye'nin doğu ve batı arasında stratejik bir köprü konumunda olması, olası anlaşmanın teknoloji ve finans sektörlerine de ivme kazandırma potansiyelini güçlendiriyor.

Ekonomik faydaların ötesinde, STA'nın güvenlik, kültürel değişim, eğitim ve turizm gibi alanlarda ikili işbirliğini artırması ve taraflar arasındaki bağları daha da sağlamlaştırması bekleniyor.

Regülasyon uyumu ve hassas sektörlerde piyasa erişimi gibi zorluklar olsa da Eylül 2024'te başlayan müzakereler iki ülkenin stratejik işbirliğine olan bağlılığına işaret ediyor.