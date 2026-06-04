Yeni Tarım Makineleri Tanıtıldı - Son Dakika
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Yeni Tarım Makineleri Tanıtıldı

Yeni Tarım Makineleri Tanıtıldı
04.06.2026 16:15
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Çarşamba'da fındık hasadında verimlilik artıran yeni nesil makineler tanıtıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen tanıtım toplantısında, fındık hasadında iş gücü maliyetlerini azaltmayı ve verimliliği artırmayı hedefleyen yeni nesil tarım makineleri sektör temsilcileri ve üreticilere tanıtıldı.

Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, başta fındık olmak üzere ceviz ve badem üreticilerine yönelik geliştirilen modern hasat teknolojileri katılımcıların beğenisine sunuldu. Yeni nesil makinelerin hasat sürecini hızlandırırken ürün kalitesinin korunmasına ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Toplantıda geliştirilen teknolojiler hakkında katılımcılara bilgi verilerek, özellikle fındık hasadında iş gücü ihtiyacını azaltan sistemlerin üreticilere sağlayacağı avantajlar anlatıldı. Ayrıca söz konusu teknolojilerin Türkiye'nin yanı sıra çeşitli Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde de kullanıldığı ifade edildi.

Programda konuşan sektör temsilcileri, tarımda mekanizasyonun her geçen gün daha fazla önem kazandığına dikkat çekerek, Karadeniz Bölgesi'nin stratejik ürünü olan fındıkta modern hasat ekipmanlarının kullanımının üreticilere önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Sunumların ardından katılımcılar, makinelerin teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi alırken, yeni teknolojilerin bölge tarımına sağlayacağı katkılar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sonkaya, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi İsmail Yıldız, meclis üyeleri ve sektör paydaşları katıldı.

Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yeni Tarım Makineleri Tanıtıldı - Son Dakika

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