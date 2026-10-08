Yeni Taşköprü\'deki kozmetik fabrikasında üretim hattını Düzce Valisi Makas gördü

Yeni Taşköprü'deki kozmetik fabrikasında üretim hattını Düzce Valisi Makas gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Valisi Mehmet Makas, Yeni Taşköprü Köyü'ndeki kozmetik fabrikasında üretim hattını inceledi. Fabrikanın kurucusu Nadir Yorgun'dan üretim ve pazarlama çalışmaları hakkında bilgi alan Makas, ürünlerini yurt içi ve yurt dışına ulaştıran firmanın çalışanlarına başarılar diledi.
Düzce Valisi Mehmet Makas, Yeni Taşköprü Köyü'nde faaliyet gösteren kozmetik fabrikasında üretim hattını inceleyerek firmanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Vali Mehmet Makas, Yeni Taşköprü Köyü'nde faaliyet gösteren kozmetik fabrikasında incelemelerde bulundu. Üretim tesisindeki çalışmaları yerinde gören Vali Makas, firmanın üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Fabrikanın üretim hattını inceleyen Vali Mehmet Makas, şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Yorgun ile bir araya geldi. Yorgun, firmanın üretim faaliyetleri, ürünleri ve pazarlama çalışmaları hakkında Vali Makas'a bilgi verdi.
Ürünlerini yurt içinin yanı sıra yurt dışında da farklı bölgelere ulaştıran firmanın çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Vali Makas, şirket yönetimi ve çalışanlarına başarılar diledi.
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