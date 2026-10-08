Yeni Taşköprü\'deki kozmetik fabrikasında üretim hattını Düzce Valisi Makas gördü

Düzce Valisi Mehmet Makas, Yeni Taşköprü Köyü'nde faaliyet gösteren kozmetik fabrikasında üretim hattını inceleyerek firmanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas, Yeni Taşköprü Köyü'nde faaliyet gösteren kozmetik fabrikasında incelemelerde bulundu. Üretim tesisindeki çalışmaları yerinde gören Vali Makas, firmanın üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Fabrikanın üretim hattını inceleyen Vali Mehmet Makas, şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Yorgun ile bir araya geldi. Yorgun, firmanın üretim faaliyetleri, ürünleri ve pazarlama çalışmaları hakkında Vali Makas'a bilgi verdi.

Ürünlerini yurt içinin yanı sıra yurt dışında da farklı bölgelere ulaştıran firmanın çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Vali Makas, şirket yönetimi ve çalışanlarına başarılar diledi.