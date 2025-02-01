Yeni Tren Hatları Hizmete Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yeni Tren Hatları Hizmete Girdi

5 YHT, 13 ana hat ve 34 bölgesel hat ile yolcu taşımacılığı hizmetleri başladı.

01.02.2025 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 5 YHT hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.

Söz konusu hatlar şöyle:

YHT1Ankara-Eskişehir
2Ankara-Karaman
3Ankara-Konya
4Ankara-Sivas
5Eskişehir-Söğütlüçeşme
ANA HAT1Ankara-Basmane
2Ankara-Halkalı
3Ankara-Kars
4Ankara-Kurtalan
5Ankara-Malatya
6Ankara-Tatvan
7Basmane-Eskişehir
8Denizli-Eskişehir
9Elazığ-Adana
10Isparta-Basmane
11Konya-Adana
12Konya-Basmane
13Sivas-Samsun
BÖLGESEL1Adana-Kayseri
2Adana-Mersin
3Afyonkarahisar-Eskişehir
4Ankara-Polatlı
5Basmane-Alaşehir
6Basmane-Nazilli
7Basmane-Bandırma
8Basmane-Denizli
9Basmane-Ödemiş
10Basmane-Söke
11Basmane-Tire
12Basmane-Uşak
13Divriği-Erzincan
14Divriği-Sivas
15Diyarbakır-Batman
16Elazığ-Tatvan
17Eskişehir-Kütahya
18Eskişehir-Tavşanlı
19Gaziantep-Nizip
20Gebze-Adapazarı
21Halkalı-Edirne
22Halkalı-Uzunköprü
23Kars-Akyaka
24Konya-Karaman
25Kütahya-Balıkesir
26Manisa-Alaşehir
27Mersin-İskenderun
28Mersin-İslahiye
29Samsun-Amasya
30Sivas-Malatya
31Söke-Denizli
32Söke-Nazilli
33Zonguldak-Karabük
34Zonguldak-Gökçebey

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, ankara, Kamu, Yht, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Tren Hatları Hizmete Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:15:14. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Tren Hatları Hizmete Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.