Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 5 YHT hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.
Söz konusu hatlar şöyle:
|YHT
|1
|Ankara-Eskişehir
|2
|Ankara-Karaman
|3
|Ankara-Konya
|4
|Ankara-Sivas
|5
|Eskişehir-Söğütlüçeşme
|ANA HAT
|1
|Ankara-Basmane
|2
|Ankara-Halkalı
|3
|Ankara-Kars
|4
|Ankara-Kurtalan
|5
|Ankara-Malatya
|6
|Ankara-Tatvan
|7
|Basmane-Eskişehir
|8
|Denizli-Eskişehir
|9
|Elazığ-Adana
|10
|Isparta-Basmane
|11
|Konya-Adana
|12
|Konya-Basmane
|13
|Sivas-Samsun
|BÖLGESEL
|1
|Adana-Kayseri
|2
|Adana-Mersin
|3
|Afyonkarahisar-Eskişehir
|4
|Ankara-Polatlı
|5
|Basmane-Alaşehir
|6
|Basmane-Nazilli
|7
|Basmane-Bandırma
|8
|Basmane-Denizli
|9
|Basmane-Ödemiş
|10
|Basmane-Söke
|11
|Basmane-Tire
|12
|Basmane-Uşak
|13
|Divriği-Erzincan
|14
|Divriği-Sivas
|15
|Diyarbakır-Batman
|16
|Elazığ-Tatvan
|17
|Eskişehir-Kütahya
|18
|Eskişehir-Tavşanlı
|19
|Gaziantep-Nizip
|20
|Gebze-Adapazarı
|21
|Halkalı-Edirne
|22
|Halkalı-Uzunköprü
|23
|Kars-Akyaka
|24
|Konya-Karaman
|25
|Kütahya-Balıkesir
|26
|Manisa-Alaşehir
|27
|Mersin-İskenderun
|28
|Mersin-İslahiye
|29
|Samsun-Amasya
|30
|Sivas-Malatya
|31
|Söke-Denizli
|32
|Söke-Nazilli
|33
|Zonguldak-Karabük
|34
|Zonguldak-Gökçebey
Son Dakika › Ekonomi › Yeni Tren Hatları Hizmete Girdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?