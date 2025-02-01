Yeni Tren Hatları Hizmete Girdi

Ekonomi

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 5 YHT hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.

Söz konusu hatlar şöyle:

YHT 1 Ankara-Eskişehir 2 Ankara-Karaman 3 Ankara-Konya 4 Ankara-Sivas 5 Eskişehir-Söğütlüçeşme ANA HAT 1 Ankara-Basmane 2 Ankara-Halkalı 3 Ankara-Kars 4 Ankara-Kurtalan 5 Ankara-Malatya 6 Ankara-Tatvan 7 Basmane-Eskişehir 8 Denizli-Eskişehir 9 Elazığ-Adana 10 Isparta-Basmane 11 Konya-Adana 12 Konya-Basmane 13 Sivas-Samsun BÖLGESEL 1 Adana-Kayseri 2 Adana-Mersin 3 Afyonkarahisar-Eskişehir 4 Ankara-Polatlı 5 Basmane-Alaşehir 6 Basmane-Nazilli 7 Basmane-Bandırma 8 Basmane-Denizli 9 Basmane-Ödemiş 10 Basmane-Söke 11 Basmane-Tire 12 Basmane-Uşak 13 Divriği-Erzincan 14 Divriği-Sivas 15 Diyarbakır-Batman 16 Elazığ-Tatvan 17 Eskişehir-Kütahya 18 Eskişehir-Tavşanlı 19 Gaziantep-Nizip 20 Gebze-Adapazarı 21 Halkalı-Edirne 22 Halkalı-Uzunköprü 23 Kars-Akyaka 24 Konya-Karaman 25 Kütahya-Balıkesir 26 Manisa-Alaşehir 27 Mersin-İskenderun 28 Mersin-İslahiye 29 Samsun-Amasya 30 Sivas-Malatya 31 Söke-Denizli 32 Söke-Nazilli 33 Zonguldak-Karabük 34 Zonguldak-Gökçebey

Kaynak: AA