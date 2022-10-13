Yeni yapılan evlerin mimarisi güneş panellerine göre tasarlanıyor - Son Dakika
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Yeni yapılan evlerin mimarisi güneş panellerine göre tasarlanıyor

13.10.2022 09:47

Yeni yapılan evlerin mimarisi güneş panellerine göre tasarlanıyor Ev tipi güneş panellerine talep arttı Ev tipi güneş panelleri 4 yıl içerisinde kendi maliyetini çıkarıyor Enerji maliyetlerinin son yıllarda yükselmesi nedeniyle solar güneş panellerine talep arttı.

Yeni yapılan evlerin mimarisi güneş panellerine göre tasarlanıyor

Ev tipi güneş panellerine talep arttı

Ev tipi güneş panelleri 4 yıl içerisinde kendi maliyetini çıkarıyor

İSTANBUL - Enerji maliyetlerinin son yıllarda yükselmesi nedeniyle solar güneş panellerine talep arttı. Solar paneller özellikle sanayi bölgelerinde kullanılırken son bir yıldır ev tipi güneş panellerine de ilgi arttı. Artık yeni yapılan evlerin mimarisi de güneş panellerine göre tasarlanıyor. Ev tipi güneş panelleri ortalama bin dolar olurken, 4 yıl içerisinde kendi maliyetini çıkardığı belirtildi.

15. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı kapılarını ziyaretçilerini açtı. Fuara bin 500'ün üzerinde üretici firma katılırken, 52 ülkeden ise ziyaretçi katılması bekleniyor. Fuarda solar güneş panelleri büyük ilgi görüyor. Yaşanan enerji maliyetlerindeki artış firmaların solar güneş panellerine yatırım yapmalarına neden oluyor. Bununla beraber ev tipi güneş panellerine ise gün geçtikçe ilgi artıyor. Ortalama bir eve yapılması gereken işlemin maliyeti bin dolar civarında olurken, bunu geri dönüşü ise 3-4 yıl içerinde oluyor.

"Ev tipi güneş panelleri talebi geçtiğimiz yıllara göre yüzde 10 arttı"

Yenilenebilir enerjinin son dönemde yaşanan enerji krizleriyle beraber daha da değerli hale geldiğini ifade eden firmanın genel müdür yardımcısı Emre Yenidoğan, "Elektrik üretimini yasalar lisanslı bir şekilde üretmemize müsaade ediyor. Bunu en küçük ev tipi tesislerden en büyük santrallere kadar yapılabiliyor. Ortalama 4 panel 2 haneye yetecek kadar elektrik üretiyor. Güneş takip sistemi çatıya hemzemin olarak monte ediyorsunuz. Arazi olduğu zaman güneşi takip edecek şekilde ikiyüzlü panel kullanarak yapabiliyorsunuz. Ortalama ev tipi sistemlerde maliyeti bin dolar civarında. Yeni yapılan konutlar artık güneş paneline uygun şekilde inşa ediliyor. Bu konuda da çok ciddi talepler alıyoruz. Bu sadece ev değil fabrikalarda da kullanılıyor. Şu anki elektrik fiyatlarını hesaba katarsak, ev tipi projeler kendini 3 ile 4 yıl arasında kendini amorti edebiliyor. Fabrika çatısına kurulduğu zaman ise 2,5 yıllara kadar inebiliyor. Geçmişte 100 fabrikadan 1 tanesi buna yöneliyordu. Şimdi ise 100 fabrikanın 100'üde buna yönelmiş durumda. Evlerde ise yüzde vermek gerekir yüzde 10 civarında bir talep var diyebiliriz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni yapılan evlerin mimarisi güneş panellerine göre tasarlanıyor - Son Dakika

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