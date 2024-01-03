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Yeni Yıl İle Birlikte Hamsi Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Yeni Yıl İle Birlikte Hamsi Fiyatları Yükseliyor

Denizlerdeki balık sezonunun başlamasıyla birlikte hamsi fiyatları da yükseliyor. Yeni yılla birlikte boyu büyüyen ve yağlanan hamsi, 70 TL'den alıcı buluyor. Vatandaşlar hamsinin boyutuna önem vererek, diğer balıklara göre daha fazla ilgi gösteriyor. Balık satıcıları ise hamsinin büyük boyuyla birlikte fiyatının da arttığını belirtiyor.

Yeni Yıl İle Birlikte Hamsi Fiyatları Yükseliyor
03.01.2024 - 16:50,
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Yeni yıl ile birlikte hem yağlanan hem de boyu büyüyen hamsi 70 TL'den alıcı buluyor.

Denizlerdeki balık sezonunun başlamasından itibaren balıkçının yüzünü güldüren hamsi, 2024 yılında da oldukça rağbet görüyor. Bir dönem 25 TL'ye kadar satılan hamsi yeni yılla birlikte boyu büyüyünce 70 TL'den satışa sunuluyor. Vatandaşlar boyu büyüyen ve yağlanan hamsiye diğer balıkları göre daha fazla ilgi gösteriyor.

"Hamsinin boyu büyükse 100 TL'ye de alıcı buluyor"

Vatandaşların hamsinin fiyatına değil boyutuna baktığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "2023 yılında hamsi bereketiyle balıkçının yüzünü güldürdü. 2024'te ise hamsinin boyu büyüdü ve yağlandı. 70 TL'den hamsinin kilosunu satıyoruz. Vatandaşlar geçen yılki hamsileri boylarının küçük olmasından dolayı beğenmiyordu. Bu yıl ise hamsiler büyük boy gelmeye başladı. Onun yanı sıra mezgit ve barbun 50 TL, kefal 60 TL, istavrit 40 TL, somon 100 TL. Fiyatlar gayet olduğundan balığa rağbet devam ediyor. Geçen yıl 25 TL'ye de hamsi sattık. Boyu ufak olduğundan kimse ilgi göstermiyordu. Şu anda hamsi büyük ve yağlı olduğundan fiyatı kimse önemsiyor. Hamsinin boyu büyükse 100 TL'ye 70 TL'ye de bolca satın alıyorlar" dedi.

Balık piyasasını değerlendiren vatandaşlardan bazıları fiyatları yüksek bulurken, bazı vatandaşlar ise fiyatların diğer et ürünlerine göre oldukça uygun olduğunu söylediler. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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