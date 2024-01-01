 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeni Yılda Hamsi Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Yılda Hamsi Fiyatları Düşüşe Geçti

Sezon başından beri bol miktarda avlanan hamsi, yeni yılda da tezgahları süslemeye devam ediyor. Trabzon Balık Hali'nde 2023 yılının son gününde kilosu 60 TL'ye satılan hamsi, yeni yılın ilk gününde 10 TL, gerileyerek 50 TL'ye inerken en çok tercih edilenler arasında yerini almayı sürdürdü.

Yeni Yılda Hamsi Fiyatları Düşüşe Geçti
01.01.2024 - 13:17,
Abone Ol

Sezon başından beri bol miktarda avlanan hamsi, yeni yılda da tezgahları süslemeye devam ediyor. Trabzon Balık Hali'nde 2023 yılının son gününde kilosu 60 TL'ye satılan hamsi, yeni yılın ilk gününde 10 TL, gerileyerek 50 TL'ye inerken en çok tercih edilenler arasında yerini almayı sürdürdü.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, 2023 yılının son gününde hamsinin kilosunu 60 TL'den bugün ise 50 TL'ye sattıklarını belirterek, "Hamsi düne göre ucuz, bugün kilosunu 50 TL'ye satıyoruz. Yaklaşık 4 aydan beri vatandaş bol bol hamsi yedi. Dün fiyatı 60 TL idi bugün 50 TL. Yani 2023 yılında 60 TL, 2024 yılında 50 TL. Diğer balık çeşitlerimizin fiyatları da uygun istavrit 50 TL, hamsi 50 TL, sargan 175 TL, mezgit 80 TL, palamut 100 TL" diye konuştu.

Özellikle hamside bereketli günlerin geçen yıl gibi sürdüğünü belirten balıkçı esnaflarından

Mehmet Örseloğlu, "2023 yılı bol bereketli geçti yeni yılda da devam ediyor. Hamsiyi 1 hafta önce 3 kilogramını 100 TL'ye satıyorduk son zamanlardan beri fiyatı 50-60 TL arası değişiyor. Diğer çeşitlerimiz fiyatı uygun mezgit 80 TL, istavrit 50 TL, barbun 200 TL, palamut 100 TL, sargan 175 TL. Birkaç günden beri bol miktarda torik geliyor tanesini 750 TL'ye satıyoruz. Gürcü hamsisi ise henüz tezgahlara yansımadı" dedi.

Hamsiye talebin sürdüğünü belirten balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise "Havalar böyle gittiği sürece Nisan ayına kadar hamsi yeriz. Hamsinin fiyatı şu an 50 TL, hamsiye her zaman olduğu gibi talep var. Hamsinin fiyatı bu sezon inişli çıkışlı oldu kilosu 25-75 TL arasında değişti. Balık fiyatlarımız mezgit 80 TL, hamsi, istavrit 50-80 TL, palamut 100 TL, tirsi 50 TL, izmarit 50 TL, kefal 75 TL. Fiyatlarımız geçen seneye göre pek fazla değişmedi" diye konuştu. - TRABZON

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trabzon, Aydın, Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Yılda Hamsi Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika


12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48
Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47
Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Son Dakika
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 13:34:22. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Yılda Hamsi Fiyatları Düşüşe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement