Sigara fiyatlarına yeni yılda ardı ardına gelen zamlara mart ayı ile birlikte bir yenisi daha eklendi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 8 TL'lik artış yapıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Dündar, "İlk zam JTİ grubundan" ifadelerini kullandı.
Gelen zamla birlikte gruba ait en düşük sigara fiyatı 75 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara da 91 TL'ye çıktı.
Son Dakika › Ekonomi › Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor - Son Dakika
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