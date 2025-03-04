Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor

Ayhan Murat:

içmeyin ben içmiyorum hem sağlığından oluyorsun hemde üste para veriyorsun çok saçma

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Chen Medya : ekmeğe zam geldi yemeyelim yumurtaya zam geldi yemeyelim sanami soracaz ne yiyip ne yemeyecegimizi dingil düşün milletin yakasından ne olduda zam geldi ne oldu şimdi senede 1 sefer zamlanan sigara bile yakıt gibi 2 ayda bir zamlaniyor standarta bagladilar 21 5

trgyky1978: bekara karı boşamak kolay 11 4