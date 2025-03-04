Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına yeni bir zam geldiğini duyurdu. Dündar, bir sigara grubu tarafından 8 TL'lik artış yapıldığını bildirdi.

04.03.2025 18:34
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Sigara fiyatlarına yeni yılda ardı ardına gelen zamlara mart ayı ile birlikte bir yenisi daha eklendi.

BİR SİGARA GRUBUNA ZAM

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 8 TL'lik artış yapıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Dündar, "İlk zam JTİ grubundan" ifadelerini kullandı.

EN UCUZ SİGARA 75 LİRA OLDU

Gelen zamla birlikte gruba ait en düşük sigara fiyatı 75 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara da 91 TL'ye çıktı.

Yeni Yılda Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha Eklendi
Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
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Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Tekel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ayhan Murat:
    içmeyin ben içmiyorum hem sağlığından oluyorsun hemde üste para veriyorsun çok saçma 69 102 Yanıtla
    Chen Medya :
    ekmeğe zam geldi yemeyelim yumurtaya zam geldi yemeyelim sanami soracaz ne yiyip ne yemeyecegimizi dingil düşün milletin yakasından ne olduda zam geldi ne oldu şimdi senede 1 sefer zamlanan sigara bile yakıt gibi 2 ayda bir zamlaniyor standarta bagladilar 21 5
    trgyky1978:
    bekara karı boşamak kolay 11 4
    VillaUmut:
    Keşke hayat sizin ifadeniz gibi iki boyutlu ve basit mantık olsaydı :) 7 2
  • mesut:
    KRAL ÇIPLAK. HÜKÜMET DERHAL SEÇİM KARARI ALIP İSTİFA ETMELİDİR!!!! 72 22 Yanıtla
    Ayhan Murat:
    sen dedin ya hemen 2 6
  • Mustafa Görmüş:
    sigara içmeyenler aman gelsin diyo. benimde arabam yok benzine gelsin ekmek yemiyorum ekmeğe gelsin bu nasıl bi zihniyet. insanları yaşamaktan nefret ettirdiniz. bi gram hakkım varsa haram olsun 82 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ekmeğe de zam gelsin. ekmek de zararlı çok yersen, suyu çok içersen o da zararlı. zam üstüne zam yap bahane coook 50 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    millete 3 kuruş maaş veriyorsunuz onuda 3 günde geri alıyorsunuz yazıklar olsun be 42 1 Yanıtla
  • Hmd571632:
    parasını el dumanını yel alır derler rızkını yedirme 25 10 Yanıtla
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