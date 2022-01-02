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Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek - Son Dakika

Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek

02.01.2022 10:12
Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek

Türkiye, 2022 yılına girmenin heyecanını yaşarken, diğer taraftan da Aralık ayı enflasyonun hangi düzeyde gerçekleşeceği merak ediliyor. Emekli maaşlarına yönelik zam oranı da gündemdeki konular arasında yer alıyor. Bakanlık Kabinesi, yarın yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda ağırlıkla enflasyon ve dış politika gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yeni bir yılın heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl ekonomik anlamda tarihi günler geçiren Türkiye'de ise yeni enflasyon rakamları ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili meraklı bekleyiş başladı. Bu kapsamda yarın gerçekleştirilecek olan yeni yılın ilk kabinesi, büyük önem yaşıyor.

EMEKLİLERE YAPILMASI BEKLENEN ZAMLAR GÖRÜŞÜLECEK

2022 yılının ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek. Ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Gözler açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak. Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE DE GÜNDEM KONULARI ARASINDA

Koronavirüsle mücadele, artan vaka sayıları ve yerli aşı TURCOVAC uygulamasındaki son durum da Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

Yarın gerçekleştirilecek yeni yılın Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomideki son durum ve salgınla ilgili neler söyleyeceği merak ediliyor.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yeni yılın ilk kabinesinde enflasyon ve emekli maaş zamları görüşülecek - Son Dakika
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