Yenice Ihlamur Balı Markalaşma Çalışmaları Başladı

Avrupa Birliği (AB) komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescil edilen Yenice ıhlamur balı için markalaşma çalışmaları yürütülecek.

Yenice Ihlamur Teras'ta düzenlenen tanıtım toplantısı ve arıcılık çalıştayının açılışında konuşan Vali Oktay Çağatay, Türkiye'nin 43 AB tescilli ürününden ikisinin Karabük'ten olduğunu söyledi.

Bunun kıymetli olduğunu belirten Çağatay, "Rabbim bizlere Yenice ıhlamur balını bütün Türkiye'ye, Avrupa'ya tanıtma şansını versin. Bol kazanç getirsin." dedi.

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş da Yenice ıhlamur balının AB'den coğrafi işaret almasının önemli olduğunu dile getirerek, "Ihlamur balımızın üretiminin başından sonuna, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar her aşamasında üreticilerimize sahip çıkacağız. İnşallah üretilen bu ürünler dünya pazarında hak ettiği değeri bulacak." diye konuştu.

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ise Yenice arıcılık sektörünün Karabük için öneminden bahsederek, şu bilgileri paylaştı:

"Karabük genelinde 15 bin 726 arılı kovanımız bulunmakta olup, bu kovanlardan yaklaşık yıllık 104 bin 592 kilogram bal üretimi gerçekleştirilmektedir. Yenice ilçemiz ise arıcılık açısından oldukça güçlü potansiyele sahiptir. İlçemizde 121 kayıtlı arıcıya ait 3 bin 488 arılı kovan bulunmakta olup, 2025 üretim sezonunda yaklaşık 23 ton hasat gerçekleştirilmiştir. Bu üretimin en değerli ve özgün ürünlerinden biri de tescil sevincini yaşadığımız Yenice ıhlamur balıdır."

Önder, Yenice ıhlamur balının AB tarafından tescil edilmesinin, hem arıcılığın gelişmesine hem de bölgenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayacağını kaydetti.

"Yenice ıhlamur balının markalaşması gibi çok yönlü çalışmalar planlanmıştır"

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çankırı Koordinatörü Emre Akbıyık, AB kaynaklarını Türkiye'de etkin, şeffaf ve sürdürülebilir kullandırarak kırsal kalkınmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Akbıyık, Yenice'nin, sahip olduğu zengin orman varlığı, biyolojik çeşitliliği ve güçlü yerel dayanışma kültürü ile Türkiye'nin en özel kırsal alanlarından biri olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu potansiyelin doğru planlamayla ekonomik değere dönüşmesi artık zorunluluktur. Nitekim Yenice Yerel Eylem Grubu'nun ortaya koyduğu vizyon da bu yöndedir. Kırsal ekonomiyi çeşitlendiren, katma değerli ürünlerin üretimini artıran, kadınların ve gençlerin aktif rol aldığı, doğayla uyumlu kalkınma modeli. Bu kapsamda coğrafi işaretli Yenice ıhlamur balının markalaşması, arıcılık faaliyetlerinin güçlendirilmesi, e-ticaret ve pazarlama altyapısının kurulması, kadın kooperatiflerinin üretimi ve satış süreçlerinde aktif rol alması, tıbbi ve aromatik ürünlerle katma değerli ürünlerin artırılması gibi çok yönlü çalışmalar planlanmıştır."

Karabük Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Alpay da Yenice ıhlamur balını korumak ve geliştirmek, kaliteyi bozmadan, katkısız ve kalıntısız ıhlamur balı üretimini her yıl artırarak devam ettirebilmek için arıcıların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Üniversitelerden akademisyenlerin ve arıcıların bir araya geldiği çalıştay, yarın sona erecek.