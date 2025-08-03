Yenice Kadın Destek Merkezi, Kadınların Sosyal ve Mesleki Gelişimine Katkı Sağlıyor

Eyyübiye Belediyesi'nin kadınlara yönelik hizmet alanlarından biri olan Yenice Kadın Destek Merkezi, her yaştan kadının meslek öğrenip sosyalleştiği bir eğitim yuvası haline geldi. Merkezde biçki-dikiş, kuaförlük, el sanatları, okuma-yazma ve Kur'an kursları yoğun ilgi görürken, annelerin kurslara rahatça katılabilmesi için çocuklar için ücretsiz kreş hizmeti de sunuluyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un gençler, kadınlar ve engelli vatandaşlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının eseri olarak faaliyetlerine devam eden kadın destek merkezlerinde, kadınlar üretiyor, öğreniyor ve güçleniyor. Bugüne kadar yüzlerce kadının faydalandığı merkezlerden biri olan Yenice Kadın Destek Merkezi'ndeki kurslara katılan kadınlar, verilen desteklerden ve aldıkları hizmetten memnun olduklarını belirttiler.

Evde boş oturmak yerine buradaki kurslara katılarak kendilerini geliştirdiklerini ifade eden kursiyerler, burada kumaş biçmeyi, makine kullanmayı öğrendiklerini, önce kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başlayacaklarını ve daha sonra sipariş almak istediklerini söylediler.

Eyyübiye Belediyesinin kadınlara yönelik çok yönlü hizmet ağının bir parçası olan Yenice Kadın Destek Merkezi'nin yanı sıra Şelale ve Akabe Kadın Destek Merkezleri ile Ayşe Ana Hanımlar Otağında da benzer şekilde kadınlara yönelik mesleki ve sosyal destekler veriliyor.

Kadınların kendilerini geliştirmelerine imkan tanıyan bu merkezler, aynı zamanda mahallelerdeki sosyal dayanışmayı güçlendiriyor. Eyyübiye Belediyesi, kadınların emeğini ve gayretini destekleyen bu hizmetlerle, ilçede kadın odaklı kalkınmanın da önünü açıyor. - ŞANLIURFA