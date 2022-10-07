Yeniden ATSO Başkanı Seçilen Çetin: "140 yıllık çınarın bayrağını daha yukarıya taşıyacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

Yeniden ATSO Başkanı Seçilen Çetin: "140 yıllık çınarın bayrağını daha yukarıya taşıyacağız"

07.10.2022 14:38
Yeniden ATSO Başkanı Seçilen Çetin: "140 yıllık çınarın bayrağını daha yukarıya taşıyacağız"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na yeniden seçilen Davut Çetin, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Antalya'nın en önemli sivil toplum kuruluşu olan 140 yıllık çınarımızın bayrağını daha da yukarı çıkarmak için tüm Antalya'ya söz veriyoruz.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na yeniden seçilen Davut Çetin, kendisine destek olan herkese teşekkür ederek, "Antalya'nın en önemli sivil toplum kuruluşu olan 140 yıllık çınarımızın bayrağını daha da yukarı çıkarmak için tüm Antalya'ya söz veriyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde yine tüm sektörlerimizi, Antalya ekonomisini, kent kültürünü, sanatını, estetiğini ve kente dair her şeyi ATSO olarak destekleyeceğiz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 1 Ekim'de Meslek Komitesi seçimleri ile başlayan seçim süreci Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu'nun seçimleriyle devam etti.

ATSO seçimlerine Kırmızı listeyle giren mevcut Başkan Davut Çetin aldığı 59 oy ile yeniden göreve seçilirken, Mavi listeyle seçime giren Ali Bahar 58 oy aldı.

"ATSO'nun bayrağını daha yukarıya çıkaracağız"

Seçimin ardından ilk açıklamasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, "1 Ekim'de başlayarak bugün sona eren seçim sürecimizin ardından beni tekrar başkanlık görevine seçen herkese teşekkür ediyorum. Antalya'nın en önemli sivil toplum kuruluşu olan 140 yıllık çınarımızın bayrağını daha da yukarı çıkarmak için tüm Antalya'ya söz veriyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde yine tüm sektörlerimizi, Antalya ekonomisini, kent kültürünü, sanatını, estetiğini ve kente dair her şeyi ATSO olarak destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.

ATSO seçimleri 8 Ekim Cumartesi günü yapılacak Meclis Başkanlık Divanı seçimleri ve komisyon seçimleriyle sona erecek.

Mevcut Başkan Davut Çetin'in kazandığı seçimler sonrası Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: " Süleyman Özer, Ayhan Yıldırım, Osman Çoban, Selçuk Salih Yılmaz, Kenan Çelik, Atila Uğur, Mücahit Turgut Hüseyin Sarı, Mehmet Dikmen, Yusuf Hacısüleyman" - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta ziyaretlerde bulundu Antalya haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat'ta ziyaretlerde bulundu Son dakika haber... (ANTALYA)Tekmeli sopalı aracıma çarptın kavgası kamerada Son dakika haber... (ANTALYA)Tekmeli sopalı aracıma çarptın kavgası kamerada Bakan Çavuşoğlu, TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi Bakan Çavuşoğlu, TOKİ tarafından teslim edilen evleri gezdi
Kaynak: İHA

Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeniden ATSO Başkanı Seçilen Çetin: '140 yıllık çınarın bayrağını daha yukarıya taşıyacağız' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:06 Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 19:25:40. #1.11#
SON DAKİKA: Yeniden ATSO Başkanı Seçilen Çetin: "140 yıllık çınarın bayrağını daha yukarıya taşıyacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement