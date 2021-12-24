Üye Girişi
Yenilenebilir enerji alanında önemli proje - Son Dakika

Yenilenebilir enerji alanında önemli proje

24.12.2021 14:55
Yenilenebilir enerji alanında önemli proje

Doç. Dr. Derya Ünlü, fosil yakıtların aşırı kullanımı sonucu çevre problemlerindeki artışın alternatif enerji kaynaklarına ilgiyi artırdığını söyledi.

Doç. Dr. Derya Ünlü, fosil yakıtların aşırı kullanımı sonucu çevre problemlerindeki artışın alternatif enerji kaynaklarına ilgiyi artırdığını söyledi.

Enerji üretiminin büyük bir kısmını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Türkiye'de Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında toplam enerji üretiminin yüzde 40'ının yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi planlanıyor. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji türlerinden biri olan biyoyakıtlar da önemli bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor.

Konu üzerinde çalışma yapan Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Ünlü'nün yürütücülüğünü yaptığı, "Furfuraldan Gama-Valerolaktonun Tek Adımda Sentezi İçin Yeni Hibrit Proses: Pervaporasyon Membran Reaktör" başlıklı proje de TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Proje kapsamında doğrudan yeşil solvent, sıvı yakıt ve benzin için katkı maddesi olarak kullanılabilen ve yeşil yakıtlardan biyo polimerlere kadar geniş bir biyo ürün koleksiyonuna dönüştürülebilen, ılımlı proses koşullarında, kısa sürede, yüksek verim ve yüksek saflıkta tek bir proses ile membran reaktörde gama-valerolakton elde edilmesini amaçladıklarını aktaran proje yürütücüsü Doç. Dr. Derya Ünlü, "Hızla artan küresel nüfusun taleplerini karşılamak için fosil yakıta dayalı kaynaklardan yenilenebilir alternatiflere geçiş, sürdürülebilir endüstriyel kalkınmanın karşı karşıya olduğu önemli bir zorunluluk. Karbondioksit emisyonunun iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkileri, enerji güvenliği ve öngörülemeyen petrol fiyatlandırmalarına ilişkin endişeler de fosil kaynaklara olan toplumsal bağlılığı azaltma ihtiyacını beraberinde getirdi. Buna bağlı olarak yeşil ve sürdürülebilir kimyasallar, malzemeler ve enerji tedarik sistemleri oluşturmak için önemli çalışmalar yürütülmekte. Çevre dostu olması sebebiyle biyo kütlenin hammadde kimyasallarına ve değerli biyo yakıtlara dönüştürülmesi son yıllarda yoğun ilgi gören hususlardan biri. Tüm bu ürünler, günümüz petrol rafinerilerine benzer şekilde, biyo rafineri konsepti altında entegre bir süreçte üretilebilir ve böylece biyolojik türevli proseslerin ekonomik uygulanabilirliği arttırılabilir" dedi.

Sektörün dünya üretim ve ihracatındaki payının arttırılmasının asıl gaye olduğunu dile getiren Ünlü, "Kimya sektöründe katma değeri yüksek, sürdürülebilir, çevre dostu ve rekabetçi ürünlerin üretilebildiği, ülkemizin ithalat bağımlılığının azaltılması, çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi 11. kalkınma planında karşımıza çıkan öncelikli konular arasında. Proje temelinde ele alınan yakıt katkı maddesi ve yeşil solvent gama-valerolaktonun saf olarak elde edilmesi de bu öncelikli alanların başında gelmekte. Gama-valerolaktonun yüksek verimle saf olarak elde edilip yakıt katkı maddesi olarak kullanılması ile sera gazı emisyonuna sebep olan enerji ve ulaştırma sektörlerinde emisyon kontrolüne yönelik önemli katkılar sağlanmış olacak. Aynı zamanda gama-valerolaktonun çok sayıda değerli kimyasalların üretiminde farklı sektörlerde kullanılması ile kimya sektöründe, yüksek katma değerli, insan ve çevre sağlığına duyarlı ürünlerin üretimi ve ihracatı arttırılmış olacak. Böylece çevreye önemli bir katkı sağlanmış olacak" diye konuştu. - BURSA

YORUMLAR
500

Yenilenebilir Enerji, Enerji, Bursa, Fosil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenilenebilir enerji alanında önemli proje - Son Dakika Ekonomi


Suriyeli 3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım Suriyeli 3 gencin yanarak can verdiği olayı, başka bir suçtan yakalanınca itiraf etti: Temizliğe başla mesajı aldım         
15:03
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
Ekonomide düzelme ne zaman başlar? Bakan Nebati, tarih verip açıkladı Ekonomide düzelme ne zaman başlar? Bakan Nebati, tarih verip açıkladı         
22:07
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz
14:44 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz
14:33 Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı
14:28 Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun
14:25 Kur korumalı mevduatta kur düşerse, farkı hesap sahibi ödeyecek
14:19 4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada
14:11 Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören
13:53 Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı
13:52 İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı
13:46 Bakan Muş'tan 81 ilde marketlere fahiş fiyat denetimi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 15:12:06. #1.11#
SON DAKİKA: Yenilenebilir enerji alanında önemli proje - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement