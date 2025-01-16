Yenilenebilir Enerji Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı

Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilirlik Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (SURKAM) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) işbirliğiyle "Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdam ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalıştayda yenilenebilir enerjinin sektörel dönüşüm ve yeşil istihdam üzerindeki etkileri tartışıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Enerji ve Teknoloji Politikaları Koordinatörlüğü Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Çalıkoğlu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan katılım gösterdi.

Açıklamada, etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, Medipol Üniversitesinin enerji ihtiyacının üçte ikisini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladığını ve sıfır atık projesini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Ceran, "Yeşil üniversite modeline ulaşma hedefimiz doğrultusunda, enerji verimliliği yüksek sistemler kullanarak çevresel etkileri en aza indirme çabalarımızı sürdürüyoruz. Sadece enerji değil, tüm çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarında öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi SURKAM Müdürü Prof. Dr. Rana Atabay Kuşçu da sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek amacıyla enerji, sağlık, eğitim, ticaret ve ekonomi gibi temel alanlarda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, yenilenebilir enerji sektörünün bu hedefler açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sektörün çevresel sürdürülebilirlik kadar nitelikli istihdam yaratma potansiyeline de dikkati çeken Kuşçu, "2023 itibarıyla yenilenebilir enerji sektöründe istihdam rakamları ciddi bir büyüme gösterdi ve gelecekte toplam istihdamın yüzde 10'una ulaşması bekleniyor. Ancak bu hedefe ulaşmak için kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek şart." değerlendirmesinde bulundu.

TENMAK Enerji ve Teknoloji Politikaları Koordinatörlüğü Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Çalıkoğlu ise enerji dönüşümünün yenilenebilir enerji ekosistemi ve istihdam üzerindeki etkilerini anlattı.

MYK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirmeyi amaçladıklarını, özellikle yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm alanlarına öncelik verdiklerini aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından "Prof. Dr. Rana Atabay Kuşçu'nun moderatörlüğünde "Yeşil İşler, Güçlü Gelecek: Yenilenebilir Enerjide İstihdam ve Yeterlilik" başlıklı panel yapıldı.

Program, katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi.