Yenilenebilir Enerji Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yenilenebilir Enerji Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı

İstanbul Medipol Üniversitesi, yenilenebilir enerji istihdamını ve sürdürülebilirliği tartıştı.

16.01.2025 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilirlik Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (SURKAM) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) işbirliğiyle "Yenilenebilir Enerji Sektöründe İstihdam ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çalıştayda yenilenebilir enerjinin sektörel dönüşüm ve yeşil istihdam üzerindeki etkileri tartışıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Enerji ve Teknoloji Politikaları Koordinatörlüğü Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Çalıkoğlu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan katılım gösterdi.

Açıklamada, etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, Medipol Üniversitesinin enerji ihtiyacının üçte ikisini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladığını ve sıfır atık projesini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Ceran, "Yeşil üniversite modeline ulaşma hedefimiz doğrultusunda, enerji verimliliği yüksek sistemler kullanarak çevresel etkileri en aza indirme çabalarımızı sürdürüyoruz. Sadece enerji değil, tüm çevresel sürdürülebilirlik uygulamalarında öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi SURKAM Müdürü Prof. Dr. Rana Atabay Kuşçu da sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek amacıyla enerji, sağlık, eğitim, ticaret ve ekonomi gibi temel alanlarda çalışmalar yürüttüklerini belirterek, yenilenebilir enerji sektörünün bu hedefler açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Sektörün çevresel sürdürülebilirlik kadar nitelikli istihdam yaratma potansiyeline de dikkati çeken Kuşçu, "2023 itibarıyla yenilenebilir enerji sektöründe istihdam rakamları ciddi bir büyüme gösterdi ve gelecekte toplam istihdamın yüzde 10'una ulaşması bekleniyor. Ancak bu hedefe ulaşmak için kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirmek şart." değerlendirmesinde bulundu.

TENMAK Enerji ve Teknoloji Politikaları Koordinatörlüğü Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Çalıkoğlu ise enerji dönüşümünün yenilenebilir enerji ekosistemi ve istihdam üzerindeki etkilerini anlattı.

MYK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirmeyi amaçladıklarını, özellikle yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm alanlarına öncelik verdiklerini aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından "Prof. Dr. Rana Atabay Kuşçu'nun moderatörlüğünde "Yeşil İşler, Güçlü Gelecek: Yenilenebilir Enerjide İstihdam ve Yeterlilik" başlıklı panel yapıldı.

Program, katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul, Ekonomi, Enerji, Eğitim, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenilenebilir Enerji Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:31:43. #1.13#
SON DAKİKA: Yenilenebilir Enerji Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.