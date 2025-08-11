Yenilenebilir Enerji Sertifikası Aldılar - Son Dakika
Ekonomi

Yenilenebilir Enerji Sertifikası Aldılar

11.08.2025 11:03
Kuzey Ege Otoyolu, Zafer Havalimanı ve Karasu Limanı, %100 yenilenebilir enerji sertifikası aldı.

İnşası ve işletmesi IC Altyapı Grubu tarafından üstlenilen ve elektrik tüketimlerinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayan Kuzey Ege Otoyolu, Karasu Limanı ve Zafer Havalimanı'na, "Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC)" verildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün aldığı I-REC sertifikası ile inşası ve işletmesi IC Altyapı Grubu tarafından üstlenilen ve Türkiye'nin ulaşım altyapısında stratejik role sahip dört işletmenin tüm elektrik tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan karşılandığı tescillenmiş oldu.

Kuzey Ege Otoyolu yıllık 2 bin megavatsaat, Zafer Havalimanı yıllık 1963 megavatsaat, Karasu Limanı ise yıllık 1764 megavatsaatlik elektrik tüketimlerinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor. Her üç sertifika da ETIC Elektrik aracılığı ile alındı.

İş dünyasının yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ederek karbon emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası, bu alanda uluslararası geçerliliğe sahip olan en prestijli sertifikasyon programları arasında yer alıyor.

I-REC sertifikası, iş dünyası için iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılığı gösteren önemli ölçütlerden biri konumunda bulunurken, şirketlerin elektrik tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını ortaya koyuyor. I-REC sertifikasına sahip olan şirketler, faaliyetlerini düşük karbon salım seviyeleri ile çevre dostu şekilde sürdürdüklerini gösteriyor.

"Sürdürülebilirlik alanında öncü nitelikte adımlar atmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Altyapı Grup Şirketleri Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, sürdürülebilirliği faaliyetlerinin odağına yerleştirdiklerini belirtti.

Daha önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yıllık elektrik tüketimini tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiğini belgelendirdiklerini hatırlatan Soğukpınar, "Şimdi de her biri ülkemizin kalıcı eser niteliğindeki stratejik öneme sahip yatırımları arasında yer alan Kuzey Ege Otoyolu, Zafer Havalimanı ve Karasu Limanı için I-REC sertifikasını aldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Soğukpınar, sertifikanın sürdürülebilirlik vizyonlarıyla birebir örtüştüğünü aktararak, "İklim değişikliği ile mücadele kapsamında çevrenin ve enerji kaynaklarının korunmasına verdiğimiz önemi bu sertifikalarla bir kez daha ortaya koyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilirlik alanında sektörümüze öncü nitelikte adımlar atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Zafer Havalimanı, Kuzey Ege, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Karasu, Enerji, Son Dakika

