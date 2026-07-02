Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Çağrısı - Son Dakika
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Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Çağrısı

Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Çağrısı
02.07.2026 15:45
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Sami Bektaş, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında ilerlemesi için yatırımların sürmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Ticari Eşleştirme Platformu (UTEP) Genel Başkanı Sami Bektaş, yenilenebilir enerji alanında Türkiye'nin önemli bir ilerleme kaydetmesine rağmen küresel rekabette daha güçlü konuma gelebilmek için yatırımların hız kesmeden sürmesi gerektiğini belirtti.

Platformdan yapılan açıklamada 674. Uluslararası Ticari Eşleştirme Programı'ndaki konuşmasına yer verilen Bektaş, enerjide hedeflerinin bugünün başarısıyla yetinmek değil, potansiyellerini tam anlamıyla hayata geçirmek olduğunu belirtti.

Bektaş, Türkiye'nin son yıllarda rüzgar ve güneş enerjisinde önemli bir büyüme yakaladığını aktararak, elde edilen başarıların değerli olduğunu ancak enerji dönüşümünün küresel ölçekte çok daha hızlı ilerlediğine dikkati çekti.

Dünya genelinde enerji sektöründe dengelerin değiştiğini kaydeden Bektaş, "Güneş ve rüzgar enerjisi artık sadece çevreci bir tercih değil, ekonomik rekabetin ve enerji güvenliğinin temel unsurlarından biri haline geldi. Bizim de hedefimiz mevcut başarılarla yetinmek değil, sahip olduğumuz potansiyeli en verimli şekilde değerlendirmek olmalı."değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yüksek güneşlenme süresi, güçlü rüzgar koridorları ve gelişen enerji teknolojileriyle çok daha ileri seviyelere ulaşabilecek kapasiteye sahip olduğunu aktaran Bektaş, yenilenebilir enerji yatırımlarının yalnızca elektrik üretimini artırmadığını, aynı zamanda enerji arz güvenliğini güçlendirdiğini, dışa bağımlılığı azalttığını ve cari açığın düşürülmesine katkı sağladığını vurguladı.

Enerji dönüşümünün Türkiye'nin sanayisi ve ihracatı açısından da stratejik önem taşıdığına değinen Bektaş, "Daha fazla yenilenebilir enerji yatırımı, daha rekabetçi bir sanayi ve daha güçlü bir ihracat anlamına geliyor. İş dünyası olarak, bu dönüşümün bir parçası olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bektaş, Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerinin mevcut başarılarla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, "Gerçek başarı, sadece bulunduğumuz noktaya bakmak değil, ulaşabileceğimiz seviyeyi de hedefleyebilmek. Türkiye'nin enerji dönüşümünde çok daha büyük bir potansiyeli bulunuyor ve bunu hayata geçirmek, hepimizin ortak sorumluluğu." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Çağrısı - Son Dakika

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