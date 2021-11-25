Yenilenen Mercedes-Benz CLS Türkiye'de

Yenilenen Mercedes-Benz CLS Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz CLS, 2021 itibarıyla çok daha keskin ve dinamik bir tasarıma kavuştu. Yeni Mercedes-Benz CLS, 2 litrelik turbo dizel motora sahip CLS 300 d 4MATIC, 3 litrelik turbo dizel motora sahip CLS 400 d 4MATIC modellerine ek olarak, 3 litrelik turbo benzinli Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ versiyonu ile birlikte Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuluyor. 435 bg (320 kW) güç üretimi ile Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+, sportif performans ve yüksek verimliliği bir arada sunuyor. CLS 53 4MATIC+ ile sunulan Limited Edition versiyonundan sadece 300 adet üretilmesi planlanıyor. - İSTANBUL