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Yenilenen Mercedes-Benz CLS Türkiye'de - Son Dakika

Yenilenen Mercedes-Benz CLS Türkiye'de

25.11.2021 12:33
Yenilenen Mercedes-Benz CLS Türkiye'de

Yenilenen Mercedes-Benz CLS Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuluyor.

Yenilenen Mercedes-Benz CLS Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz CLS, 2021 itibarıyla çok daha keskin ve dinamik bir tasarıma kavuştu. Yeni Mercedes-Benz CLS, 2 litrelik turbo dizel motora sahip CLS 300 d 4MATIC, 3 litrelik turbo dizel motora sahip CLS 400 d 4MATIC modellerine ek olarak, 3 litrelik turbo benzinli Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ versiyonu ile birlikte Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuluyor. 435 bg (320 kW) güç üretimi ile Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+, sportif performans ve yüksek verimliliği bir arada sunuyor. CLS 53 4MATIC+ ile sunulan Limited Edition versiyonundan sadece 300 adet üretilmesi planlanıyor. - İSTANBUL

Yenilenen Mercedes-Benz CLS Türkiye'de
Yenilenen Mercedes-Benz CLS Türkiye'de
Yenilenen Mercedes-Benz CLS Türkiye'de

Mercedes Benz, Mercedes, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenilenen Mercedes-Benz CLS Türkiye'de - Son Dakika Ekonomi


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