Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Ekonomi

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile yenilenmiş ürünlerin belirlenen standartlara uygun olarak yaygınlaşması hedefleniyor. Yenileme yetkisi suistimallerine karşı koruyucu tedbirler getirildiği açıklamada belirtilirken, sektörün büyümesi teşvik edilirken tüketicilerin korunması için alınan tedbirlerin etkinliği korunmaktadır.

21.08.2024 10:35
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'Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünlerin, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale getirildi.

Ticaret Bakanlığı Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti. Yönetmelikte değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yenilenmiş ürünlerin belirlenen standartlara uygun olarak yaygınlaşması hedefleniyor. Yapılan yeni düzenleme ile yenileme merkezlerine şubelerinin yanı sıra yenileme yetkisi verecekleri ticari işletmeler aracılığıyla da yenileme yapma imkanı tanınıyor. Böylece yenileme hizmeti sunacak TSE hizmet yeterlilik belgesi sahibi hizmet noktası ağının genişletilmesi amaçlanıyor.

"Hukuki aykırılıklar için adil, ölçülü, gerekli ve orantılı yaptırımlar öngörülmektedir"

Yenilenme yetkisi suistimallerine karşı koruyucu tedbirler getirildiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu yeni düzenleme uyarınca yenileme yetkisi verilen ticari işletmenin bu yetkiyi başka işletmelere devretmesi kesin olarak yasaklanarak, yenileme hizmetinin yalnızca yetkin işletmelerce sunulması sağlanmaktadır. Hukuki aykırılıklar için adil, ölçülü, gerekli ve orantılı yaptırımlar öngörülmektedir. Daha önceki düzenlemede aykırılık halinde yalnızca yenileme merkezinin yetki belgesinin iptaline yönelik bir yaptırıma yer verilmişken, yeni düzenleme uyarınca belge iptalinin yanı sıra ihlalin niteliğine göre belgenin 6 aya kadar askıya alınması yaptırımı getirilerek, mevcut yaptırımlar ihlale uygun olarak kademeli hale getirilmekte, böylelikle hem sektörün, hem de tüketicilerin menfaatine hizmet edecek bir ticari atmosferin oluşmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir" ifadeleri yer aldı.

"Sektörün büyümesi teşvik edilirken, tüketicilerin korunması için alınan tedbirlerin etkinliği korunmaktadır"

Kullanılmış ürünlerin kayıt altına alınmasına yönelik öncül adımların atılması amaçlandığı bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kullanılmış ürünlerin kayıt altına alınmasına yönelik öncül adımların atılması amaçlanmaktadır. Sektöre yönelik bütüncül bir yaklaşım sergilemek adına, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış ürünlerin Bakanlığımız tarafından oluşturulacak bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale getirilmektedir. Söz konusu uygulamanın detaylarına ilişkin esaslar ise Ticaret Bakanlığı tarafından ayrıca ilan edilecek, yeni düzenlemede belirtilen üç aylık geçiş süreci sonrasında hayata geçirilecektir. Sektörün büyümesi teşvik edilirken, tüketicilerin korunması için alınan tedbirlerin etkinliği korunmaktadır. Yapılan yönetmelik değişikliği uyarınca yenileme yetkisi verilen şubeler ve ticari işletmeler ile yenileme merkezi arasında müteselsil sorumluluk ilişkisi tesis edilerek, tüketicilerin haklarını ararken, muhataplarına ulaşmaları da garanti altına alınmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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