Yenilikçi dijital ödeme sistemlerinin kullanımı her geçen gün artıyor - Son Dakika
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Yenilikçi dijital ödeme sistemlerinin kullanımı her geçen gün artıyor

04.07.2022 10:36
Yenilikçi dijital ödeme sistemlerinin kullanımı her geçen gün artıyor

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinde dijital ödeme sistemlerindeki yenilikleri kullananların sayısı her geçen yıl artıyor.

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesinde dijital ödeme sistemlerindeki yenilikleri kullananların sayısı her geçen yıl artıyor.

Mastercard'dan yapılan açıklamada, şirketin Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Suudi Arabistan, Kenya, Mısır, Güney Afrika, Pakistan ve Fas'ı kapsayan EEMEA bölgesini yakından incelendiği araştırmasının sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, nakit ödeme, özellikle küçük işlemlerde popülerliğini korumaya devam ediyor. Katılımcıların yüzde 66'sı geçen yıl nakit ödeme yaptığını açıklıyor. Genel olarak, ankete katılanların yüzde 35'i geçen yıl daha az nakit kullandığını söylerken, dörtte birinden fazlası bu ödeme şeklini artırdığını belirtiyor.

Elektronik ticaret işletmeleri her geçen gün artıyor. Yenilikçi ödeme sistemleri, gelişmiş bankacılık altyapısı, dijital ve mobil ödemeler, adaptasyonu yüksek genç nüfus sayesinde her sektörde kemikleşmeye başladı. Gelecek 3 yılda her iki işlemden birinin online ortamda yapılacağı öngörülüyor. Dijital ödeme kullanımının her geçen gün arttığı, gelecek dönemde de yükselişin süreceği belirtiliyor.

Mastercard'ın dünya genelinde 35 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada tüketicilere "kripto", "Şimdi al Sonra Öde (BNPL)", "dijital ödemelerin momentumu", "biyometride güvenlik ve kolaylık" ve "günlük finans" olmak üzere 5 odak alanda sorular soruldu.

Buna göre, 2021'de insanların yüzde 85'inin en az bir yeni ödeme yöntemi kullandığı ortaya çıktı. Tüketicilerin yüzde 71'i parmak izi tanıma sistemi, yüzde 63'ü ise ödeme yapmak için yüz tanıma sistemini kullandığını bildirdi. Tüketicilerin yüzde 65'i BNPL taksit planını büyük veya acil bir satın alma için kullanmayı tercih ederken, yüzde 35'i küçük, günlük bir satın alma için de kullanmayı tercih ediyor.

Tüketiciler biyometrik ödemeler konusunda endişeli

Araştırmaya göre, biyometrik ödemeler kolay ve güvenilir olsa da kullanıcılarda veri erişimine ilişkin endişelerin olduğu ortaya çıktı. Biyometrinin en sık kullanıldığı alanlar "hesaplar/uygulamalar veya mobil satın almalar için kimlik doğrulaması" olurken, mağaza içi satın almada çok tercih edilmediği görüldü.

Şimdi Al Sonra Öde (BNPL) çözümünün 2021'de global e-ticaret işlemlerinin yüzde 9'unu oluştururken, 2026'da bu rakamın yüzde 24'e çıkması bekleniyor.

Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 11'i dijital bir varlık kullanarak satın alma işlemi gerçekleştirirken, yüzde 36'sı ise gelecek dönemde kripto ile ödemenin gerçekleştirebileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

Mastercard, Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenilikçi dijital ödeme sistemlerinin kullanımı her geçen gün artıyor - Son Dakika

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