Yenimahalle Belediyesi Kariyer Ofisleri ile istihdama destek oluyor - Son Dakika
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Yenimahalle Belediyesi Kariyer Ofisleri ile istihdama destek oluyor

24.02.2022 11:15
Yenimahalle Belediyesi Kariyer Ofisleri ile istihdama destek oluyor

Yenimahalle Belediyesi, "Kariyer Ofisi" projesi ile iş arayan Başkentlilere istihdam sağlıyor.

Yenimahalle Belediyesi, "Kariyer Ofisi" projesi ile iş arayan Başkentlilere istihdam sağlıyor.

Farklı meslek gruplarında iş arayan vatandaşların başvuru yapabildiği Yenimahalle Belediyesi Kariyer Ofisi, uygun pozisyonda eleman sıkıntısı çeken işletmelerle anında bağlantı sağlayarak istihdamın sürekliliğine katkı sağlıyor. Açıldığı günden bu yana Yenimahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Kariyer Ofisi, 6 aylık sürede 450 başvuru aldı. İlerleyen günlerde kurulacak ayrı bir ekiple AVM'ler, sanayi bölgeleri ve ticarethanelerin yoğun olduğu bölgelerde işletme yöneticileri ile yüz yüze görüşerek eleman ihtiyaçlarını sınıflandıracak olan Kariyer Ofisi, işsizlik sorunu yaşayan ilçe sakinlerinin kısa sürede iş bulmasına olanak sağlayacak. İş arayan vatandaşlar Kariyer Ofisi'ne gelerek bizzat başvuru yapabilecekleri gibi isterlerse Yenimahalle Belediyesi web sitesi üzerinden veya 315 99 14 numaralı telefonu arayarak kolaylıkla başvuru yapabiliyor.

"Yenimahalle, Başkent genelinde ticaretin yüzde 41'inin gerçekleştiği büyük bir ilçe"

Kariyer Ofisi projesi ile ilçede istihdama büyük katkı sunulduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle, Başkent genelinde ticaretin yüzde 41'inin gerçekleştiği büyük bir ilçe. Ticaretin bu derece canlı olduğu bir ilçede işsizlik sorunu yaşayan vatandaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz. Hayata geçirdiğimiz 'Kariyer Ofisi' projesi ile işsizlik sorununun çözümüne bir derece de olsa çare olmayı amaçlıyor, ilçemizde katkı sunmak için taşın altına elimizi koyuyoruz" dedi. - ANKARA

Yenimahalle Belediyesi Kariyer Ofisleri ile istihdama destek oluyor
Yenimahalle Belediyesi Kariyer Ofisleri ile istihdama destek oluyor
Yenimahalle Belediyesi Kariyer Ofisleri ile istihdama destek oluyor

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Döşemealtı kariyer günlerinde 277 kişiye istihdam Döşemealtı kariyer günlerinde 277 kişiye istihdam

Yenimahalle Belediyesi, Yenimahalle, İstihdam, İşsizlik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yenimahalle Belediyesi Kariyer Ofisleri ile istihdama destek oluyor - Son Dakika


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